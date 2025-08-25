  1. استانها
هشدار هواشناسی سطح زرد در استان زنجان صادر شد

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در این استان خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف و آفتابی بوده و بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و بیان کرد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه بر میزان سرعت وزش باد افزوده می‌شود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: تا روز چهارشنبه هشدار سطح زرد هواشناسی در استان صادر شده و شهروندان تا حد ممکن در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند.

رحمان نیا تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم‌تر شده است.

