هشدار هواشناسی سطح زرد در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف و آفتابی بوده و بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و بیان کرد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه بر میزان سرعت وزش باد افزوده می‌شود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: تا روز چهارشنبه هشدار سطح زرد هواشناسی در استان صادر شده و شهروندان تا حد ممکن در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند.

رحمان نیا تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم‌تر شده است.