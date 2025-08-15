زینب اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز نیز همچون روز گذشته، شاهد افزایش ابر در آسمان نقاط مختلف استان بودیم.

وی افزود: بر اساس مدل‌های هواشناسی، از امروز تا روز یکشنبه، با گذر امواج کوتاه و کم‌دامنه، افزایش پوشش ابر و همچنین تشدید وزش باد در سراسر استان پیش‌بینی می‌شود.

احتمال خیزش گردوغبار و کاهش دید

اکبری با اشاره به شدت گرفتن وزش باد در برخی ساعات روز، گفت: سرعت باد در برخی مناطق به حد قابل‌توجهی افزایش یافته و حتی در بازه‌هایی به سطح نسبتاً شدید خواهد رسید.

این کارشناس هواشناسی هشدار داد: با توجه به جهت جریانات جوی، احتمال خیزش گردوغبار و کاهش میدان دید در برخی نقاط استان وجود دارد.

کاهش نسبی دما در روزهای آینده

وی در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی گفت: از امروز تا روزهای آغازین هفته آینده، شاهد تضعیف توده هوای گرم و کاهش نسبی دما در استان خواهیم بود، اما همچنان توصیه می‌شود شهروندان مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی را جدی بگیرند.