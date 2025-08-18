هشدار سطح زرد در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان اغلب مناطق استان صاف است و شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی ابراز کرد:به علت وزش باد به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

رحمان نیا با بیان اینکه هوای گرم تاپایان هفته مهمان زنجانی ها است، تاکید کرد:دمای هوای به بالای ۴۰ درجه سانتی گرادمی رسد.

وی افزود:دمای فعلی شهر زنجان ۲۱ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته هوا کمی خنک است.