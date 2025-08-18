به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی گفت: امروز ۲۷ مرداد سامانه بارشی از سواحل شمالی خارج شده اما امروز بعدازظهر بارش پراکنده در کرانههای دریای خزر داشتیم.
وی افزود: در استانهای فارس، هرمزگان و جنوب کشور بارشهای موسمی احتمال طغیان رودخانههای فصلی را بالا میبرد. گرما در آذربایجان، کردستان، زنجان، قزوین و البرز شدید شده و فردا به تهران هم میرسد.
وی یادآور شد: روزهای سهشنبه و چهارشنبه در خزر هوا بسیار گرم است و خطر آتشسوزی جنگلها وجود دارد اما پنجشنبه و جمعه هوا خنک و بارانی میشود.
اصغری گفت: وزش باد شدید و گرد و خاک شرق و جنوب کشور و همچنین استانهای مرزی با عراق را درگیر میکند.
نظر شما