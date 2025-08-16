https://mehrnews.com/x38MKF ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۳ کد خبر 6561278 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۳ بارش باران در بجنورد؛ خنکای تابستان پس از روزهای گرم بجنورد- بارش باران در بجنورد، پس از چند روز گرمای متوالی، موجب خنکای هوا و ایجاد طراوت در فضای شهر شد. دریافت 31 MB کد خبر 6561278 کپی شد مطالب مرتبط ورود سامانه بارشی جدید به کشور؛ صدور هشدار نارنجی برای ۳ استان هشدار نارنجی؛ بارش شدید باران و تخریب محصولات کشاورزی در شمال کشور هشدار سطح زرد به دلیل رخداد بارش باران در استان اردبیل برچسبها بارش باران باران سامانه بارشی
