به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه، از اهداف حضرت امام سجاد در بیان خطبه مؤثر در شام به معرفی اهل بیت علیهم السلام، بیان جنایات دشمن اهل بیت (ع) و صیانت نهضت امام حسین (ع) اشاره کرد.
وی با تحلیل پیامدهای بینالمللی توافق زنگزور اضافه کرد: این سند به عنوان یک بیانیه سیاسی، فاقد شرایط و اثر حقوقی در عرصه نظام بینالملل، فاقد سازوکارهای اجرایی و تضامین لازم طرفین ثالث، با ارائه یک راهحل مبهم برای کوتاهمدت، که به آینده ارجاع داده شده است.
امام جمعه عسلویه با تاکید بر ضرورت هماهنگی تبیینی و رسانهای جبهه انقلاب اظهار کرد: مجموعه اقدامات سرزمینی در اطراف ایران را میتوان تحت یک سیاست کلان خفگی ژئوپلتیک فهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در شرایط کنونی و تقابل جبهه حق و باطل به شکل جدیتری نمایان شده، شناخت وظیفه ما جهت حفظ دستاوردهای چهار دهه انقلاب اسلامی و تضمین تداوم آنها است.
محمدی با بیان اینکه باید مراقب خطر نفوذ باشیم اضافه کرد: پدیده نفوذ در عرصه بینالمللی عمدتاً در دو قالب اصلی «جاسوسی کلاسیک» (نفوذ موردی) و «جنگ شناختی» (نفوذ جریانی) ظهور یافته است.
وی تاکید کرد: طرح محرمانه آمریکا برای خلع سلاح حزب الله لبنان پنج هدف اصلی را دنبال میکند که شامل حذف حضور مسلحانه گروههای غیردولتی، استقرار ارتش لبنان در مناطق حساس، عقبنشینی اسرائیل از پنج موضع، حل مسئله زندانیان و تعیین مرزهای دائمی و حل مناقشات مرزی با اسرائیل و سوریه است.
امام جمعه عسلویه اظهار کرد: در میان این بازیهای سیاسی، تصمیم نهایی به مردم لبنان بستگی دارد. آیا آنها هزینههای مقاومت را میپذیرند یا تسلیم فشارهای خارجی برای خلع سلاح خواهند شد؟
وی با اشاره به روز مساجد بیان کرد: بیتوجهی به چالشها و عدم رسیدگی جدی به مسائل مساجد، تنها به افول یک نهاد ختم نمیشود، بلکه پیامدهایی عمیق و گسترده برای کل جامعه اسلامی در پی دارد.
