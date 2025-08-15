به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: قرآن دلیل و راهنمای زندگی است که باید برای رسیدن به مقصود ابتدا راه را پیدا کرد که قرآن آن را نشان میدهد، قرائت قرآن بهترین عمل محسوب میشود که فضیلت آن از سایر اعمال بیشتر بوده و موجب آرامش برای انسان میشود.
وی افزود: نمادی از موکبها و اربعین در شهرستان با حضور مردمی و تلاشهای مستمر افراد ایجاد شد که کاری ستودنی است و اجر خاص خود را دارد. باید سعی شود برای سالهای آینده بهرهبرداری بیشتری از این ظرفیت انجام شود.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: در دهه آخر ماه صفر رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و سپس شهادت امام رضا (ع) قرار دارد که توصیه میشود جلسات عزاداری همواره برگزار شود تا بهره کافی از این دو ماه محرم و صفر برده شود.
دهشیری تصریح کرد: در ۳۰ مرداد سال ۱۳۴۸ شمسی، مقارن با ۲۱ آگوست ۱۹۶۹ میلادی، یک یهودی افراطی سومین مسجد مورد احترام جهان اسلام یعنی مسجد الاقصی را به آتش کشید که این جنایت با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری اسلامی، منجر به نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی مسجد شد تا این جنایت فجیع هیچگاه از یادها نرود.
وی بیان کرد: ۳۰ مرداد بهعنوان روز جهانی مسجد در تمام تقویمهای کشورهای اسلامی ثبت شده، دلیل عمده نامگذاری این روز، آن است توجه مردم به پایگاههای عبادی و مساجد جلب شود و نقش آن در اسلام مورد توجه قرار گیرد.
امامجمعه اردستان در ادامه با اشاره به مناسبتهای ملی اضافه کرد: ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است. آنان کولهباری از تجربه و رنج را همراه خود دارند و همچنان به عنوان پیشتازان در امور انقلابی در صحنه بوده همچنین ۲۸ مرداد روزی تاریخی و سیاه در کشور است که کودتای ۲۸ مرداد در آن صورت گرفت.
دهشیری با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان، ادامه داد: امید میرود اثرات ملموس آن را شاهد باشیم و شاهد نابودی دشمنان باشیم. دشمنان در صدد برگرداندن تحریمهای گذشته هستند که امید میرود به هدف خود نخواهند رسید.
وی به وضعیت آب در شهرستان اشاره کرد و گفت: منابع آبی شهرستان با ۱۴ رشته قنات که ۵ رشته آن خشک شده و بارندگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، با چالش روبروست همچنین ۹۰ روستا نیز با تانکر آبرسانی سیار میشوند.
امامجمعه اردستان یادآور شد: طبق گفته مسؤولان آبفا، تأمین آب شرب بر عهده آب منطقهای است و در تأمین آب باید مسئولان مربوطه همکاری لازم را داشته باشند؛ مردم نیز صرفهجویی لازم را داشته و درست مصرف کنند تا با بحران بیآبی مواجه نشویم.
