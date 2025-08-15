خانواده و مساجد از مهمترین سنگرهای تربیت دینی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه چناران با اشاره به جایگاه ویژه خانواده در اسلام اظهار کرد: اسلام به موضوع خانواده اهمیت فراوانی می‌دهد لذا حفظ این نهاد و تربیت صحیح، از مهمترین عوامل تحکیم بنیان خانواده به شمار می‌رود.

امام جمعه چناران بیان کرد: باید به فرزندان خود علم و ادب بیاموزیم چرا که اگر فرزندان اهل دین باشند، کمتر گرفتار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند بنابراین امنیت و آرامش بیشتری در زندگی خواهند داشت.

وی ضمن تأکید بر لزوم حفظ و تقویت پیوند عاطفی بین اعضا خانواده تصریح کرد: فرزندان از والدین خود الگو می‌گیرند و در مسائل اعتقادی نیز، شرکت در نماز جمعه، نماز جماعت و حضور در مساجد، الگوی عملی و مؤثری برای نسل جوان خواهند بود.

بختیاری یادگیری و تدبر در قرآن کریم و مسائل دینی را مهمترین علمی دانست که باید به فرزندان آموخت و سه خصلت محبت به پیامبر اکرم (ص)، عشق به خاندان اهل بیت (ع) و شرکت در مراسم مذهبی و تلاوت قرآن را از ارکان تربیت دینی عنوان کرد.

امام جمعه چناران همچنین بر ضرورت حفظ پوشش اسلامی و عفت برای زنان و همراهی مردان در این زمینه تأکید کرد.

وی گفت: دشمنان باید بدانند که قدرت نظامی و وحدت رمز پیروزی ایران در برابر ظلم و ستم است و ملت ایران با تبعیت از رهبری و انسجام ملی، در برابر یاوه‌گویی‌ها ایستادگی خواهند کرد لذا نیروی ایمان و داشتن روحیه انقلابی، تقویت بصیرت و پیروی از رهبری از مهمترین عوامل پیروزی در جنگ دوازده روزه به شمار می‌رود.

بختیاری در بخشی دیگر با اشاره به موقعیت چناران به عنوان «میقات الرضا» در مسیر زائران امام رضا (ع) از مردم خواست تا در خدمت رسانی به زائران اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

امام جمعه چناران با توجه به در پیش بودن روز جهانی مساجد، حضور در این مکان را سنگری مهم دانست و از مردم خواست ضمن حضور فعال در مساجد، از برکات و ثواب‌های دنیوی و اخروی آن بهره‌مند شوند.