اربعین تجدید بیعت با آرمان های امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان چناران اظهار کرد: اولین زائر امام سوم شیعیان، جابربن‌عبدالله انصاری بود که با عشق و دلدادگی به اهل بیت (ع) و شجاعت خود بالاترین جهاد تبیین را به جای آورد.

امام جمعه چناران بیان کرد: اگر فردی در مسیر اهل‌بیت ثابت قدم باشد و از فرصت توبه بهره گیرد، بهشت برین نصیب او خواهد شد.

وی علامت مؤمن را در اقامه ۵۱ رکعت نماز واجب و نافله و نیز زیارت اربعین دانست و خاطرنشان کرد: هدف اربعین، تجدید بیعت با آرمانهای امام حسین (ع) و زنده نگهداشتن اسلام ناب محمدی (ص) است.

بختیاری با اشاره به در پیش بودن سالروز شهادت امام رضا (ع) گفت: افتخار بزرگ چنارانی‌ها، میزبانی از زائرانی است که از این شهرستان عبور می‌کنند که خدمت به زائران، رزق و برکت سالانه را برای بندگان به ارمغان می‌آورد و چناران به عنوان «میقات‌الرضا» این افتخار بزرگ را از آنِ خود کرده است.

امام جمعه چناران تأکید کرد: دین و دانش، نقشه راه ایران اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران با دو بال دین و دانش نه تنها راه نفوذ دشمنان را بسته بلکه به الگویی الهام‌بخش برای جهانیان تبدیل شده است.

وی با اشاره به ۵ درس مهم جنگ دوازده روزه، رهبری به عنوان عنصر اصلی، ترکیب دفاع و هوشمندی رهبری، ناتوانی دیپلماتیک دشمن، همبستگی اجتماعی، واقع‌بینی در روابط بین‌الملل، قدرت نظامی و مقاومت و لزوم وحدت درونی را از مهمترین درس‌های این نبرد دانست و گفت: نیروی ایمان، ولایت پذیری و وحدت مردمی رمز پیروزی در برابر ظلم دشمنان است.

بختیاری ضمن گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه و خبرنگاران را در انعکاس حقایق، شفاف سازی، مطالبه‌گری و امانتداری در اطلاع‌رسانی را مهم ارزیابی کرد.

امام جمعه چناران با اشاره به سفر وزیر آموزش و پرورش به چناران گفت: این سفر دستاوردهای خوبی برای شهرستان به همراه خواهد داشت.