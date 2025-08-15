به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی بعد از ظهر جمعه در بازدید از محورهای مواصلاتی میانی از اتمام عملیات روکش آسفالت محور فرومد به شفیع آباد خبر داد و ابراز داشت: تکمیل این محور از مطالبات اصلی مردم منطقه بوده است.
وی با بیان اینکه این پروژه به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر انجام گرفته است، افزود: طرح مذکور هفته دولت سال جاری به بهره برداری میرسد.
مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این طرح تسهیل عبور و مرور مردم را ایمن و روان میسازد، ابراز داشت: این طرح از خواستههای دیرینه مردم منطقه بود که امروز به ثمر نشست.
عمیدی با بیان اینکه ۵۰۰ متر خروجی روستای فرومد به سمت شفیع آباد نیز آسفالت شده است، تصریح کرد: این اقدام زیرساختهای حمل و نقل منطقه را بهبود بخشیده است.
وی افزود: افتتاح طرح مذکور خیزشی برای توسعه عدالت و رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار بود که اجرای این قبیل پروژهها در دستور کار راه و شهرسازی شرق استان سمنان قرار دارد.
