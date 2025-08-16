نیما شفقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های راه‌های روستایی، اظهار کرد: پروژه بهسازی، ترمیم، رگلاژی و روکش آسفالت مسیر تالش به آق‌اولر به طول ۴.۵ کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، بیش از ۴ هزار نفر از ساکنان مناطق واقع در مسیر این جاده از مزایای آن برخوردار شده‌اند.

رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان با تاکید بر اولویت خدمت‌رسانی به مردم، تصریح کرد: راهداری گیلان در راستای توسعه محورهای مواصلاتی روستایی، اجرای پروژه‌های متعددی را در دستور کار دارد تا دسترسی مردم به امکانات زیرساختی تسهیل شود.

شفقی هدف از اجرای این پروژه را تسهیل در تردد، ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: اقدامات راهداری در مسیرهای روستایی گام مؤثری در توسعه پایدار مناطق خواهد بود.