به گزارش خبرگزاری مهر، «آندری اسلپنف» وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا در دیدار با سید محمد اتابک وزیر صمت، آمادگی این اتحادیه را برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی ایران اعلام و چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه را گسترده و فراتر از توافق جاری در زمینه تجارت آزاد توصیف کرد.

وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا این سخنان را امروز (جمعه، ۲۴ مرداد) در دیدار با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه چهل و سومین نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیان کرد؛ اجلاسی که در سطح نخست‌وزیران با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در شهر «چوپون آتا» قرقیزستان در حال برگزاری است.

وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا با اشاره به اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد بین این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: این موافقت‌نامه، فقط یک توافقنامه تجارت آزاد نیست، بلکه یک سطح کیفی جدید از تعامل است.

وی خاطرنشان کرد: ما چشم‌اندازهایی را برای گسترش همکاری در بخش‌های کلیدی و افزایش حجم تجارت متقابل می‌بینیم.

بنا بر این گزارش، اسلپنف و اتابک در این دیدار، نخستین نتایج اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد را بررسی و برنامه‌هایی را برای عمق‌بخشی بیشتر به همکاری‌های دوجانبه ترسیم کردند.

طرفین در این دیدار آمادگی خود برای برگزاری نخستین جلسه کمیته مشترک جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که قرار است پاییز امسال برگزار شود، اعلام کردند.

بر این اساس، قرار است در این جلسه سازوکارهای خاصی برای اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد میان طرفین تصویب شود.

به گفته اسلپنف، پیش‌نویس نقشه راه مربوطه برای همکاری تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در مراحل نهایی تصویب است.

وزیر صمت، معاون اول رئیس‌جمهوری را در سفر به قرقیزستان همراهی می‌کند. شهر «چوپون آتا» در این کشور واقع در آسیای میانه در روز پنجشنبه میزبان نشست نخست‌وزیران اتحادیه اوراسیا در قالب محدود بود. این نشست در روز جمعه در قالب گسترده در حال برگزاری است.

هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در این اجلاس شرکت کرده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.

به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، ایران به دنبال عضویت دائم در این اتحادیه است.