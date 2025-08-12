نامه اتابک درباره جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور خواستار آن شد تا خودروهایی که با سپرده ارزی خارجی یا ارز سال ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، طبق تعرفه ۱۴۰۴ ترخیص شوند.

در نامه سید محمد اتابک به مجید انصاری آمده است: قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست جمهوری، دکتر پزشکیان این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرد.

با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی ۶ ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کردند.

در بخش دیگر این نامه آمده است: مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت این گونه ارزها خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیست لذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور فرمائید:

۱. خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود دیگران استفاده کرده اند.

۲. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده ولی اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.

مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی ترخیص قرار گیرد.

پیشاپیش از همکاری و دستور مساعد در اجرای دقیق قانون و سیاست‌های تنظیم بازار صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.