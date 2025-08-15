۲ زخمی در تیراندازی در نزدیکی مسجدی در سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تیراندازی در شهر اوربرو سوئد خبر دادند.

پلیس سوئد اعلام کرد که دو نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی مسجدی در شهر اوربرو در جریان نماز جمعه زخمی شدند و جست‌وجو برای یافتن مظنون ادامه دارد.

یک شاهد عینی به خبرگزاری سوئد (SVT) گفت که مهاجم هنگام خروج قربانی از مسجد در منطقه بوگلوندسانگن در غرب اوربرو، چندین گلوله به او شلیک کرد.

لارس هیدیلین از پلیس محلی ضمن تایید تیراندازی اعلام کرد: هنوز نمی‌توانیم جزئیات اعلام کنیم. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که گزارشی از نوع جرم خشونت آمیز جدی دریافت کرده‌ایم که گمان می‌رود در فضای باز و نزدیک یک مسجد رخ داده باشد.

پلیس از ساکنان خواسته است که از تردد در منطقه مذکور خودداری کنند.

مازن موفق صندوق دار مسجد گفت: دو نفر زخمی شده‌اند. این حادثه پس از نماز جمعه رخ داد و مشخص نیست که هدف فرد بوده است یا مسجد.