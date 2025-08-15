امسال در هیچ یک از مرزهای کشور گره ترافیکی مشاهده نشد

سردار حسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر تکمیل موفقیت‌آمیز طرح ترافیکی اربعین، از همکاری بسیار خوب دستگاه‌های اجرایی در حوزه ترافیک قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه امسال در هیچیک از مرزهای کشور گره ترافیکی مشاهده نشد، اظهار داشت: با وجود ۹ درصد افزایش تردد سواری و وانت در برخی استان‌ها مانند ایلام نسبت به سال گذشته، شاهد روان‌سازی تردد زائران بودیم و مشکلی خاص ترافیکی نداشتیم.

سردار مومنی با اشاره به مشکل سال‌های گذشته در تأمین اتوبوس برای بازگشت زائران، اطمینان داد که امسال این مشکل برطرف شده و تعداد کافی اتوبوس در مرزها مستقر است.

وی تنها نگرانی موجود را خستگی و خواب‌آلودگی زائران در مسیر بازگشت عنوان کرد و به آنان توصیه نمود: حتماً پس از استراحت کامل، مسیر خود را ادامه دهند.

جانشین پلیس راهور فراجا همچنین به وضعیت نامناسب ایمنی برخی محورهای مواصلاتی به مرزها، از جمله محورهای مهران - دلگشا و اندیمشک اشاره کرد و از مسئولان مربوطه خواستار رسیدگی عاجل به این محورها شد. وی با تأکید بر اینکه بیشترین فوتی‌ها در طرح اربعین امسال در این محورها رخ داده است، ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده این محورها ساماندهی و ایمن‌سازی شوند.

در خصوص وضعیت پارکینگ‌ها، سردار مومنی اعلام کرد که با بازگشت حدود ۹۰ درصد زائران، پارکینگ‌ها نیز تخلیه شده‌اند و انتظار می‌رود تا یکی دو روز آینده، پارکینگ‌ها به طور کامل تخلیه شوند.

وی در پایان به مشارکت گسترده نیروها در این طرح اشاره کرد و گفت: در این طرح بیش از ۲۲ هزار نفر از نیروهای سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر، امداد خودروها و سایر دستگاه‌های دخیل مشارکت داشتند که نشان‌دهنده یک طرح ترافیکی بین‌بخشی و هماهنگ است.