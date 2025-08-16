به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به مناسبت برگزاری باشکوه مراسم دلدادگان اربعین حسینی ۱۴۰۴ پیامی صادر کرد، که به این شرح است:

اربعین حسینی امسال، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات مردم ولایتمدار استان سمنان بود؛ روزهایی که خیابان‌های این دیار، صحنه همدلی، عشق و خیزش مردمی برای بزرگداشت یاد سیدالشهدا علیه‌السلام شد.

با افتخار، از همه دلدادگان حسینی که با اخلاص و مجاهدت، این حماسه باشکوه را رقم زدند، سپاس می‌گویم. همراهی و پشتیبانی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه معزز سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی، که همچون چراغ راه و حامی معنوی این حرکت بودند، شایسته تقدیر ویژه است. همچنین از ائمه جمعه استان که در کنار مردم و هیئات، همدلانه به برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد یاری رساندند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

استاندار محترم استان، با تدبیر و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، پشتوانه‌ای ارزشمند برای انسجام و همدلی بیشتر شدند که جای قدردانی دارد. از فرمانداران، شهرداران، شوراهای اسلامی؛ سپاه قائم آل محمد (عج) و دیگر مدیران که با برنامه‌ریزی منظم، بستر حضور گسترده مردم را فراهم کردند نیز سپاسگزارم.

پوشش رسانه‌ای دقیق و پرحجم صدا و سیمای استان، که با روایت‌های میدانی و انعکاس حال و هوای مراسم، تصویر ماندگاری از این حماسه خلق کرد، از نقاط قوت امسال بود که جای قدردانی دارد. همچنین باید از مجموعه‌های مردمی، حلقه‌های میانی، موکب‌داران، هیئات حسینی، گروه‌های جهادی، بانوان و نوجوانان عاشورایی، مداحان، مبلغین، خانواده‌های شهدا و فعالان رسانه‌ای مردمی که با جان و دل و بدون چشم‌داشت مادی پای کار آمدند، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

امسال، به فضل الهی و همت همین نیروهای مردمی، سه دستاورد بزرگ همچون، افزایش مواکب به ۵۵۰ موکب و رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته، گسترش مسیرهای پیاده‌روی به ۳۷ مسیرو حضور پرشور ۹۸ هزار نفر در مراسم دلدادگان حسینی ررا رقم زد.

این ارقام، تنها آمار نیست؛ بلکه گواه ظرفیت شگرف مردمی در پاسداشت شعائر الهی و سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده فرهنگی استان است. امیدوارم این جریان زلال و مردمی، مقدمه‌ای برای شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده و پایدار از فعالان، دبیران و مجموعه‌های فرهنگی باشد که پرچم‌دار ترویج فرهنگ نورانی اهل‌بیت علیهم‌السلام در سال‌های پیش‌رو خواهند بود.