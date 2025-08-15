به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تیتر نخست رسانه‌های جهان شده است.

دیدار و مذاکره ترامپ و پوتین درباره حل‌وفصل جنگ اوکراین که برخی از تحلیلگران آن را «تاریخی» توصیف کرده‌اند، طبق برنامه از ساعت ۲۳ (به وقت تهران) آغاز شده است.



به گفته سخنگوی کاخ کرملین گفتگوی سران روسیه و آمریکا احتمالاً ۶ تا ۷ ساعت طول خواهد کشید.

رسانه‌های روسی اعلام کردند که این نشست به صورت سه به سه خواهد بود. طرف آمریکایی: ترامپ، روبیو و ویتکوف و طرف روس: پوتین، لاوروف و اوشاکوف.

در نشست امشب بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، شخصیت‌های مطرحی در هیئت سیاسی هر دو کشور از وزارت امور خارجه و امور مالی حضور دارند.



بنابر اعلام اسپوتنیک، هیئت روسی حاضر در این اجلاس شامل افراد زیر است: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه؛ یوری اوکاشوف مشاور ریاست جمهوری روسیه؛ آن دری بیلاووسوف وزیر دفاع روسیه؛ آنتوان سیلوانوف وزیر امور مالی روسیه و کیریل دمیتریف نماینده ویژه روسیه.



هیئت آمریکایی حاضر در نشست مشترک پوتین و ترامپ نیز شامل افراد زیر است: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا؛ اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری؛ هوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا؛ جان راتکلیف مدیر سرویس جاسوسی آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا.



کاخ سفید اعلام کرده است هیئت این کشور شامل ۱۶ مسئول این کشور خواهد بود که از جمله آنها پیت هگست است که نام وی پیش از این در لیست افراد حاضر در نشست نبود، اما وی نیز به پایگاه آلاسکا رفته است تا در نشست امروز مشارکت داشته باشد.



