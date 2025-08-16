  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۰۳

رئیس هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد:

مدیریت بحران برای همکاری بیشتر با هیئت کوهنوردی تفاهم نامه امضاء کند

یاسوج-رئیس هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیریت بحران استانداری برای همکاری‌ها بیشتر با هیئت کوهنوردی در مواقع بحرانی، تفاهم نامه مشترک امضا کنند.

زریر حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فدراسیون کوه نوردی هیئت‌های را ملزم به اتفاء حریق آتش سوزی‌ها نکرده است، اظهار کرد: هیئت کوهنوردی یک نهاد غیردولتی است و از آنجایی که کوهنوردان دوست دار طبیعت هستند عاشقانه به میدان مبارزه با آتش سوزی‌ها در کوه‌ها می‌روند.

وی با اشاره به نقش کوه نوردان کهگیلویه و بویراحمد در مهار آتش سوزی‌ها در کوه‌های دیل، خامی باشت، شیرین بادام لنده، تنگ سریز بویراحمد و ماغر بهمئی، افزود: لازمه ادامه همکاری هیئت کوه نوردی با مدیریت بحران و منابع طبیعی انعقاد تفاهم نامه با هیئت کوه نوردی است.

رئیس هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد هدف از این اقدام را تجهیز کوه نوردان به البسه و تجهیزات ضد حریق است، تاکید کرد: کوه نوردان ما فاقد هر گونه آتش کوب و یا دمنده هستند که شاید دچار آسیب و سوختگی شوند که نمونه آن مرحوم البرز زارعی بود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی در جمعیت هلال احمر، منابع طبیعی، مدیریت بحران، آتش نشانی و محیط زیست برای مقابله با آتش سوزی‌ها، بیان کرد: اگر تفاهم نامه مابین این هیئت و منابع طبیعی و مدیریت بحران منعقد شود کوه نوردان با فراغ بال بیشتری در این مشکلات کمک رسان خواهند بود.

حسین زاده اضافه کرد: از ۹ هیئت شهرستانی، ۹ تیم ۱۲ نفره به صورت مکتوب برای کمک رسانی در مواقع بحران به مدیریت بحران استانداری معرفی شدند.

