پیاده روی ولایت در دشتستان نشان از دلدادگی مردم به ائمه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته مظفری جمعه شب در نشست کمیته فرهنگی ستاد هفته دولت شهرستان با تمرکز بر هماهنگی برگزاری پیاده‌روی بزرگ ولایت به عنوان برنامه شاخص فرهنگی شهرستان در آغاز هفته دولت گفت: حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این پیاده‌روی با وجودِ گرمای شدید و طاقت فرسا، نشان از دلدادگی آنان به ائمه اطهار (ع) دارد و از این رو می‌طلبد تمامی ادارات، نهادها و ارگان‌های شهرستان در راستای امنیت و رفاه زائرین همکاری داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتستان یادآور شد: تمهیدات لازم ترافیکی و ایاب و ذهاب با همکاری دستگاه‌های اجرایی جهت تردد زائران در نظر گرفته شده است.

مظفری همچنین خواستار اجرای برنامه‌های فرهنگی، توسط شهرداری، ادارات زیر ربط و سمن‌های فرهنگی، در این همایش مردمی شد.

گفتنی است در این جلسه فعالان اجتماعی و مدیران ادارات شهرستان در خصوص نحوه برگزاری مراسم، نیازها، ملزومات رفاهی زوار و مردم شرکت کننده در این پیاده‌روی آئینی شهرستان بحث و تبادل نظر شد و معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی فرماندار نیز ضمن تاکید بر لزوم حفظ و استمرار کیفیت برگزاری این مراسم آئینی که به عنوان حرکت نمادین اعتقادی در تقویم مناسبت‌های شهرستان تثبیت شده است؛ دستورات لازم در حوزه‌های مختلف پیاده‌روی بزرگ ولایت را ابلاغ نمود.

پیاده روی بزرگ ولایت در روز سی ام صفر به مناسبت شهادت امام رضا (ع) از سه راهی روستای بنداروز تا مرقد امام زاده ابراهیم در روستای نی نیزک برگزار خواهد شد.