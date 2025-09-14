به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح صبح یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت مناسبتهای ملی و مذهبی گفت: این رویدادها فرصتی برای تقویت انسجام اجتماعی و امیدآفرینی هستند و باید با مدیریت صحیح به بستری برای همبستگی ملی تبدیل شوند.
وی بر ضرورت توجه ویژه به مراسمهایی نظیر پیادهروی اربعین و پیادهروی آخر ماه صفر در دشتستان تأکید کرد و آنها را سرمایهای بزرگ برای وحدت اجتماعی دانست.
امام جمعه دشتستان همچنین خواستار برنامهریزی دقیق برای تأمین زیرساختها، امنیت و خدمات رفاهی این اجتماعات شد و بیان کرد: ضعفها و کاستیها باید برطرف شوند تا این ظرفیتها به فرصت تبدیل شوند، نه تهدید.
