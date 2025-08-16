  1. استانها
مشارکت ۱۱۳ هزار نفری مردم بام ایران در پیاده‌روی جاماندگان اربعین

شهرکرد - بیش از ۱۱۳ هزار نفر از مردم استان در ۶۰ نقطه استان چهارمحال و بختیاری، به نیابت از شهدای اقتدار مراسم پیاده‌روی جاماندگان را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معنوی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) روز گذشته در سراسر استان چهارمحال و بختیاری همگام و همقدم با سایر نقاط کشور برگزار شد و بر اساس آمارها، بیش از ۱۱۳ هزار از مردم استان در ۶۰ نقطه استان چهارمحال و بختیاری، به نیابت از شهدای اقتدار مراسم پیاده‌روی جاماندگان را برگزار کردند.

عاشقان جامانده از حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین در استان چهارمحال و بختیاری، برای هم‌صدایی با زائران اربعین حسینی، در مسیری به طول ۳۰۰ کیلومتر از شهرها و روستاهای این استان عشق و ارادت خود را به ساحت نورانی سیدالشهدا (ع) نشان دادند.

خادمان این مراسم معنوی در بیش از ۳۰۰ موکب میزبان عاشقان سید الشهدا (ع) و رهپویان مسیرهای پیاده‌روی بودند و به ارائه خدمات متنوع و پذیرایی پرداختند.

این مراسم در مرکز استان با برپایی بالغ بر ۵۰ موکب در سه نقطه شهر برگزار شد که با استقبال خوب سوگواران حسینی (ع) همراه بود.

امسال، برپایی موکب «زندگی با آیه‌ها» در صحن امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد و برخی نقاط دیگر استان همراه با تلاوت و تبیین آیات منتخب از مهم‌ترین خدمات فرهنگی و قرآنی در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین بود.

