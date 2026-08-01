برپایی مراسم جاماندگان اربعین در ۴۹ نقطه چهارمحال و بختیاری 

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در خصوص جزئیات برپایی مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع) در جای‌جای استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این مراسم معنوی در ۴۹ نقطه از استان با برپایی مواکب مردمی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مراسم معنوی از صبح اربعین حسینی در مسیرهای اعلامی در شهرها و روستاهای استان برپا خواهد شد، ادامه داد: قریب به ۳۰۰ موکب خدماتی، پذیرایی، فرهنگی و درمانی در مسیرهای پیاده‌روی جاماندگان اربعین به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

داوری بیان کرد: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان شهرکرد در سه نقطه، شهرستان فارسان در چهار نقطه، شهرستان لردگان در هشت نقطه، فرخشهر در یک نقطه، شهرستان کیار در هفت نقطه، شهرستان خان‌میرزا در چهار نقطه برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: این مراسم معنوی در شهرستان فلارد در ۲ نقطه، شهرستان اردل در پنج نقطه، شهرستان سامان در سه نقطه، شهرستان بن چهار نقطه، شهرستان کوهرنگ در سه نقطه و شهرستان بروجن در چهار نقطه برگزار خواهد شد.