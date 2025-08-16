به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش داد که یک کارشناس متخصص در لب خوانی در گفتگو با این روزنامه تاکید کرد: نخستین کلماتی که در جریان دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا روی فرش قرمز رد و بدل شد از سوی ترامپ بود.

وی اضافه کرد: ترامپ در جریان دیدار با پوتین در فرودگاه آلاسکا خطاب به وی گفت: بالاخره. انجامش دادم. از دیدارت خوشحال هستم.

این کارشناس بیان کرد: در جریان خوش آمد گویی گرم، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه وعده کمک کردن به یکدیگر را مطرح کردند. در زمان بالا رفتن از پله‌های جایگاه نیز ترامپ به اهمیت دست دادن اشاره کرد و گفت که این کار حس خوبی به جا می‌گذارد. پوتین نیز در حالی که دستش را به سمت ترامپ دراز کرده بود سرش را تکان می‌داد.

نشست مذکور در یک پایگاه نظامی در آلاسکا بر اساس قاعده سه به سه برگزار شد به طوری که وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور روسیه در کنار وزیر خارجه و فرستاده ویژه ترامپ نیز حضور داشتند.