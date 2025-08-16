  1. بین الملل
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۵:۴۸

سخنگوی کرملین: روسیه و آمریکا علاقمند به ادامه گفتگوها هستند

سخنگوی کرملین نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا را گامی مهم در مسیر حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران، نشست رؤسای جمهور روسیه و آمریکا را مثبت توصیف کرد و گفت: این همان نشستی است که به ما اجازه می‌دهد با اطمینان در مسیر جستجوی گزینه‌های حل و فصل درگیری در اوکراین حرکت کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از پایان نشست رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، آنها به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ ندادند و طرفین تنها به صدور بیانیه‌ای پایانی بسنده کردند، خاطرنشان کرد: اظهاراتی جامع و کامل از سوی هر دو طرف ارائه شد که نیازی به پرسش و پاسخ بیشتر باقی نگذاشت.

سخنگوی کرملین در ادامه با تاکید بر سازنده بودن فضای مذاکرات، افزود: دو طرف علاقمندی خود را به ادامه گفتگوها ابراز کردند و توافق‌های حاصل‌شده پایه‌ای برای همکاری‌های آینده میان روسیه و آمریکا فراهم کرده است.

