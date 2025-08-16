  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۹

مسئول سابق آمریکا: واشنگتن در حال از دست دادن نفوذ خود است

مسئول سابق آمریکا: واشنگتن در حال از دست دادن نفوذ خود است

مدیر سابق بخش روسیه در شورای امنیت ملی آمریکا به نشست شب گذشته میان پوتین و ترامپ در آلاسکا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از اریک گرین مدیر سابق بخش امور روسیه و آسیای مرکزی شورای امنیت ملی آمریکا نوشت: نشست آلاسکا بیانگر تغییر در سیاست خارجه آمریکا در قبال اوکراین است.

در این گزارش آمده است: ما همچنان شاهد ضعف مداوم از سوی اوکراین هستیم. آمریکا بیشتر و بیشتر نفوذ خود را از دست می‌دهد که باعث پایان دادن به انزوای پوتین می‌شود. این مسأله سؤالات مهمی را در خصوص دیدگاه ترامپ در قبال امنیت اروپا و مواضع اوکراین و روسیه در این زمینه به وجود می‌آورد.

نشست مذکور در یک پایگاه نظامی در آلاسکا بر اساس قاعده سه به سه برگزار شد به طوری که وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور روسیه در کنار وزیر خارجه و فرستاده ویژه ترامپ نیز حضور داشتند.

کد خبر 6561363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها