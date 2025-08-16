مسئول سابق آمریکا: واشنگتن در حال از دست دادن نفوذ خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از اریک گرین مدیر سابق بخش امور روسیه و آسیای مرکزی شورای امنیت ملی آمریکا نوشت: نشست آلاسکا بیانگر تغییر در سیاست خارجه آمریکا در قبال اوکراین است.

در این گزارش آمده است: ما همچنان شاهد ضعف مداوم از سوی اوکراین هستیم. آمریکا بیشتر و بیشتر نفوذ خود را از دست می‌دهد که باعث پایان دادن به انزوای پوتین می‌شود. این مسأله سؤالات مهمی را در خصوص دیدگاه ترامپ در قبال امنیت اروپا و مواضع اوکراین و روسیه در این زمینه به وجود می‌آورد.

نشست مذکور در یک پایگاه نظامی در آلاسکا بر اساس قاعده سه به سه برگزار شد به طوری که وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور روسیه در کنار وزیر خارجه و فرستاده ویژه ترامپ نیز حضور داشتند.