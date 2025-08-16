  1. بین الملل
جان بولتون: پوتین برنده نشست آلاسکا بود

جان بولتون: پوتین برنده نشست آلاسکا بود

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا درباره نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا گفت: پوتین برنده آشکار نشست آلاسکا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون به شبکه خبری سی ان ان گفت: رئیس جمهور آمریکا در نشست آلاسکا شکست نخورد اما پوتین به وضوح پیروز شد و به بیشتر خواسته‌هایش رسید، در حالی که ترامپ دستاورد چندانی نداشت.

وی افزود: ظاهر ترامپ پس از نشست با پوتین بسیار خسته به نظر می‌رسید، البته ترامپ ناامید به نظر نمی‌رسید اما خستگی او مشهود بود و باید تأمل کنیم که آیا این خستگی ناشی از آن بود که او در گفتگو با پوتین به نتایج مورد نظر خود نرسیده و اوضاع آنطور که انتظار داشته پیش نرفته و یا اینکه دلایل دیگری در میان بوده است.

