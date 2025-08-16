سیدرضا صالحیامیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان سفر سرزده خود به بهارستان با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سومین سفر من به بهارستان است اما به دلیل غیررسمی بودن این سفر، فرصت کافی برای بررسی مسائل وجود نداشت و انشاءالله در آینده نزدیک با برنامهریزی دقیقتری به این شهرستان بازخواهم گشت.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در بهارستان در حوزههای مختلف گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی افزود: این منطقه از پتانسیلهای ارزشمندی برخوردار است که نیازمند بررسیهای میدانی و تصمیمگیریهای کارشناسانه برای بالفعل شدن آنهاست.
صالحیامیری با تأکید بر اهمیت توجه دولت به مناطق دارای قابلیتهای گردشگری، خاطرنشان کرد: سفر امروز، اگرچه جنبه رسمی نداشت، اما بیانگر اراده وزارت میراثفرهنگی برای پیگیری مطالبات مردم و استفاده بهینه از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی مناطق مختلف کشور است.
گفتنی است، سفر سرزده وزیر میراثفرهنگی به بهارستان، با استقبال مسئولان محلی و فعالان حوزه گردشگری روبهرو شد و نویدبخش توجه بیش از پیش دولت به توسعه متوازن گردشگری در مناطق کمتر دیدهشده است.
