تشخیص زودهنگام پارکینسون، کلید کنترل علائم و بهبود کیفیت زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آیدین امیدوار، جراح مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: پارکینسون معمولاً با سه علامت اصلی شامل لرزش اندامها، کندی حرکات و سفتی عضلات بروز میکند و در صورت عدم کنترل، میتواند به شکل جدی زندگی روزمره فرد را مختل کند.
وی با بیان اینکه این بیماری بیشتر در افراد بالای ۵۰ سال دیده میشود، افزود: در موارد نادری، افراد جوانتر نیز ممکن است به پارکینسون مبتلا شوند.
این جراح مغز و اعصاب، با اشاره به اینکه عوامل دقیق ایجاد پارکینسون هنوز به طور کامل شناخته نشده است، گفت: عوامل ژنتیکی و محیطی میتوانند در بروز این بیماری نقش داشته باشند، اما همچنان نیاز به تحقیقات گسترده در این زمینه وجود دارد.
به گفته امیدوار، کشف داروی «لوودوپا» در دهه ۱۹۶۰ تحول بزرگی در درمان پارکینسون ایجاد کرد و این دارو همچنان یکی از مهمترین روشهای کاهش علائم بیماران به شمار میرود. وی افزود: درمانهای غیردارویی مانند کاردرمانی و ورزش نیز میتوانند به بهبود حرکات و کاهش علائم کمک کنند.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، جراحیهای تخصصی برای بهبود علائم بیماران پارکینسون در کشور انجام میشود و خوشبختانه امکانات و تجهیزات لازم برای این اقدامات در ایران فراهم است و تاکنون هزاران بیمار از این خدمات بهرهمند شدهاند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه همچنین، با تأکید بر ضرورت حمایتهای اجتماعی از مبتلایان، گفت: تشکیل انجمنهای مردمنهاد و خیریه برای تأمین هزینههای درمان و ارائه خدمات غیردارویی به بیماران پارکینسون در کاشان ضروری است
