۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز:

مهدهای کودک فاقد مجوز در استان البرز برای دریافت مجوز اقدام کنند

کرج - مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: انتظار می‌رود مؤسسان کودکستان‌های فاقد مجوز برای اخذ مجوز به نشانی سامانه الکترونیکی اعلام شده مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی با بیان این مطلب اظهار کرد: فعالیت کودکستان‌های فاقد مجوز در سال تحصیلی جدید، ممنوع است بنابراین ضرورت دارد مؤسسان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی این استان برای ادامه فعالیت از آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

وی اظهارکرد: براساس ماده ۶ آئین‌نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستان‌ها و نیز به منظور اجرای ماده ۴۲ شیوه نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان‌ها و مراکز تعلیم و تربیت کودک، تمام مراکز تربیتی و نگهداری کودکان تا پیش از دبستان، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هستند.

شعبانی با اشاره به اینکه کودکستان‌ها در صورت نداشتن مجوز، اجازه فعالیت در سال تحصیلی آینده را نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: تمام واحدهای تربیتی غیردولتی و خصوصی یا مراکز وابسته به نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی که به منظور تسهیل فرآیند والدگری به کودکان از بدو تولد تا ۶ سالگی خدمات مراقبتی، آموزشی و تربیتی ارائه می‌دهند، صرف‌نظر از عنوانی که دارند باید مجوز فعالیت خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریافت کنند.

وی اضافه کرد: این مراکز در صورت تمایل به ادامه فعالیت، باید از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه الکترونیکی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

شعبانی یادآورشد: هدفگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه تعلیم و تربیت کودکان زیر هفت سال از وظایف اصلی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است تا فعالیت‌های شکل گرفته در آن سبب رونق و کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی کودک محور و افزایش شادابی و نشاط در بافت خانواده‌های ایرانی باشد.

وی با بیان اینکه اهمیت تعلیم و تربیت اسلامی کودکان مورد تاکید اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، افزود: توجه به حساسیت و اهمیت سال‌های اولیه کودکی، برنامه‌ریزی برای توسعه کمی و کیفی خدمات یکپارچه به آنان در کودکستان‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است، بیان کرد: باید مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی این استان تابع قوانین سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باشند.

وی گفت: تاکنون چندین نشست در استان برای توسعه همکاری کارگروه انتقال مهدهای کودک‌ها به آموزش و پرورش البرز برگزار شده است تا مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی بر اساس قوانین و ضوابط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خدمت ارائه دهند و مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی فعالیت کنند.

شعبانی با بیان اینکه به تازگی نشستی در خصوص اخذ مجوز کودکستان‌ها در شورای آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد، افزود: انتظار می‌رود مؤسسان کودکستان‌های فاقد مجوز برای اخذ مجوز به نشانی سامانه الکترونیکی اعلام شده مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تابلو کودکستان‌های استان البرز نیز باید به نام آموزش و پرورش تغییر یابد زیرا طراحی تابلو جدید بر اساس دستورالعمل ابلاغی اجباری است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز جمعیت تحت پوشش کودکستان‌های این استان از شیرخوار تا پایان ۶ سال را ۲۳ هزار و ۲۸۰ نفر و نوآموزان پیش دبستانی را ۱۸ هزار و ۱۲۴ نفرذکر کرد.

شعبانی افزود: توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در مهدهای کودک و مشارکت مربیان مهدهای کودک برای شرکت در دوره‌های آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش که در طول سال اجرا می‌شود از مسائل مهم دیگری است که باید مورد توجه قرارگیرد.

