خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: امام حسین (ع) مکتبی است که هر روز و هر سال از نو باید نوشته شود، چرا که تمام رهروان ایشان هزاران کتاب نو از عشق به ساحت ایشاناند.
عشقی که دیگر مربوط به هزار سال قبل نیست و امروز در دل همه میتپد حتی دیگر مرز هم ندارد و کسانی که پیرو سایر ادیان هستند برای زیارت روی ماه سلاله نبی اکرم کیلومترها راه پیاده میآیند تا بزرگترین گردهمایی جهان را رقم زنند.
در این میان دعوتیهای حضرت با عشق پای پیاده میروند و آنها که این افتخار نصیبشان نشده و برای عزت بالاتری انتخاب شدند و موکبدار و خادم زوار میشوند.
زن و مرد، پیر و جوان، سنی و شیعه و حتی کودکان و دانش آموزان هم برای خدمت به مکتب دلدادگی در آزمون عاشقی درس عزتمندی پس میدهند.
قلب شیعه و سنی به سمت کربلا میتپد
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عشق به امام حسین (ع) مرز نمیشناسد و قلوب اهل سنت و تشیع ایران به سمت کربلای معلی میتپد، از برنامهریزی گسترده این مجموعه برای خدمترسانی به زوار اربعین حسینی خبر داد.
فواد حسینی اظهار کرد: با تشکیل ستاد اربعین در این استان، ماهها پیش از برگزاری این رویداد عظیم، برنامهریزیهای مفصلی برای اسکان زوار و برگزاری موکب دانشآموزی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در این موکبها که با حضور پرشور جوانان و دانشآموزان عزیز همراه است، اقدامات فرهنگی و تهیه بستههای فرهنگی برای زوار انجام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: همچنین اسکان زوار در مرز باشماق با ظرفیت مراکز اقامتی صورت گرفته تا بتوانیم خدمتی شایسته به زائران ارائه دهیم.
حسینی عنوان کرد: با اشاره به عبور و مرور زائران از مرز باشماق در سال جاری، ما نیز به سهم خود توانستیم در امر اسکان زائران و همچنین ارائه خدمات فرهنگی در موکب دانشآموزی نقش ایفا کنیم.
جلوهای زیبا از عشق و ارادت در موکبهای اربعینی
دانشآموزان با حضور پرشور خود در موکبهای اربعینی، جلوهای زیبا از عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشتند.
خدمات خالصانه و تلاش بیوقفه این عزیزان نقشی انکارناپذیر در تسهیل مسیر حرکت زوار و تقویت روح معنوی این سفر الهی دارد.
در کنار این اثرات معنوی، تجربه عملی آموزشی برای دانشآموزان به عنوان یکی از پشتوانههای ارزشمند توسعه انسانی و اجتماعی آنها محسوب میشود.
با تداوم این رویکرد و ارتقای استانداردها در زمینههای پذیرایی، اسکان، بهداشت و اطلاعرسانی، میتوان نقش موکبهای دانشآموزی را در ارتقای سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی تقویت کرد.
ایفای نقشهای مختلف در موکبها نشاندهنده اهمیت کار گروهی و هماهنگی بین بخشهای پذیرایی، اسکان و فرهنگی است که در توسعه مهارت، تجربه کار گروهی، مسئولیتپذیری و ارتباط با عموم مردم جامعه، این روحیه را در دانشآموزان تقویت میکند.
روایت یک دانشآموز اهل سنت از خدمت به زوار
علی رسولی دانشآموز اهل سنت کردستانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با ابراز خرسندی از حضور در این موکب، گفت: ما در این موکب بیشتر در زمینه پذیرایی، توضیحات و کمک به زوار و ارائه شربت فعالیت میکنیم و همچنین به زوار در پیدا کردن مسیر کمک میکنیم.
وی با بیان اینکه حس خدمت به زوار امام حسین (ع) بسیار خوب است، افزود: خوشحالیم که میتوانیم در این سن به زوار ایشان خدمت کنیم، چرا که این بهترین فرصت برای دانشآموزان است و ما در بخش فرهنگی نیز به زائرین کمک میکنیم و همچنین در زمینه اسکان آنها نیز یاریرسان هستیم.
این دانشآموز با تاکید بر عشق به اهل بیت (ع)، بیان کرد: علاقه به اهل بیت (ع) میتواند فرد را در مسیری که میخواهد هدایت کند و باعث میشود که قدمهایی استوار بردارد و خدمت در موکب یک تجربه عالی برای یادگیری کار تیمی و مسئولیتپذیری در آینده است.
رها عزتی دیگر دانش آموز اهل سنت هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از جمعه دهم مرداد تاکنون در حال خدمت به زوار امام حسین (ع) هستین و با پخت و تزئین حلوا، شلهزرد، برساق و توزیع آن بین زوار توانستیم خدمت ارزندهای به دوستداران و محبان آن حضرت داشته باشیم.
موکب دانشآموزی پذیرای کودکان زائر
وی گفت: تهیه نقاشیهای پیش آماده مناسب اربعین برای کودکان و راه اندازی مکان مناسب برای رنگ آمیزی این نقاشیها و انجام بازیهای مناسب با کودکان از سایر اقدامات موکب دانش آموزی بود که خوشبختانه بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت دو هفتهای خدمت به زوار در موکب به خلوص و عزتی رسیدیم که نصیب خادمین با ایمان شده است.
کردستان سالها میزبان زوار اربعینی بود و ۴ سال متوالی مرز باشماق هم زوار را به سوی سرزمین عشق بدرقه کرد عزتی که نصیب کردستانیها شد.
