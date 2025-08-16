تردد ۵۰۶ هزار و ۲۱۵ زائر اربعین از مرز چذابه تا روز اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم موسوی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین حسینی، مجموعاً ۵۰۶ هزار و ۲۱۵ زائر از مرز چذابه تردد کردهاند که از این تعداد، ۴۵۰ هزار و ۱۱ زائر ایرانی و ۵۶ هزار و ۲۰۴ زائر اتباع خارجی بودهاند.
وی افزود: از مجموع زائران ایرانی، ۲۷۷ هزار و ۲۳ نفر از کشور خارج شده و ۱۷۲ هزار و ۹۸۸ نفر به کشور بازگشتهاند. همچنین، ۴۵ هزار و ۲۶۸ زائر خارجی از مرز چذابه خارج و ۱۰ هزار و ۹۳۶ نفر وارد کشور شدهاند. موسوی خاطرنشان کرد: در روز اربعین حسینی بهتنهایی، ۲۶ هزار و ۹۴۵ زائر از این مرز تردد داشتند.
سرپرست فرمانداری دشت آزادگان با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی در مسیر بازگشت زائران، تأکید کرد: مواکب مستقر در مرز چذابه تا پایان ماه صفر به زائران اربعین حسینی خدمات ارائه خواهند داد تا سفری ایمن و راحت برای آنها فراهم شود.
