۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۷

تردد ۵۰۶ هزار و ۲۱۵ زائر اربعین از مرز چذابه تا روز اربعین

اهواز - سرپرست فرمانداری دشت آزادگان گفت: از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین حسینی، بیش از ۵۰۶ هزار زائر از مرز چذابه تردد کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم موسوی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین حسینی، مجموعاً ۵۰۶ هزار و ۲۱۵ زائر از مرز چذابه تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۴۵۰ هزار و ۱۱ زائر ایرانی و ۵۶ هزار و ۲۰۴ زائر اتباع خارجی بوده‌اند.

وی افزود: از مجموع زائران ایرانی، ۲۷۷ هزار و ۲۳ نفر از کشور خارج شده و ۱۷۲ هزار و ۹۸۸ نفر به کشور بازگشته‌اند. همچنین، ۴۵ هزار و ۲۶۸ زائر خارجی از مرز چذابه خارج و ۱۰ هزار و ۹۳۶ نفر وارد کشور شده‌اند. موسوی خاطرنشان کرد: در روز اربعین حسینی به‌تنهایی، ۲۶ هزار و ۹۴۵ زائر از این مرز تردد داشتند.

سرپرست فرمانداری دشت آزادگان با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی در مسیر بازگشت زائران، تأکید کرد: مواکب مستقر در مرز چذابه تا پایان ماه صفر به زائران اربعین حسینی خدمات ارائه خواهند داد تا سفری ایمن و راحت برای آن‌ها فراهم شود.

