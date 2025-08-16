  1. اقتصاد
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

ضرورت به‌روزرسانی مصارف آب کشور

معاون دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: در چهارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌روزرسانی مصارف آب کشور به عنوان یک پیش نیاز حسابداری آب در دستور کار بخش آب کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب، حسن گلمحمدی معاون دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار داشت: حسابداری آب به عنوان یکی از چارچوب‌های پایش، نظارت و کنترل مصارف آب و ابزاری نسبتاً نوین در مدیریت حوضه‌های آبریز در قانون برنامه هفتم مورد هدف قانونگذار قرار گرفته است و با هماهنگی بین دستگاه‌های متولی و ذیل شورای عالی آب به طور سالانه هدف گذاری شده است.

وی افزود: در همین راستا بعد از ارزیابی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی آماربرداری در دوره‌های قبلی، آغاز پروژه آماربرداری سراسری مرحله چهارم به عنوان یک پیش نیاز حسابداری آب در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع در ابلاغ اخیر معاون آب و آبفای وزیر نیرو به دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

گلمحمدی بیان داشت: در همین ارتباط با پیش‌بینی منابع اعتباری لازم و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و بسیج همه امکانات، فرایند آماربرداری در سال آبی پیش رو انجام می‌گیرد.

معاون دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در ارتباط با ابعاد پروژه توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود در این پروژه، بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار منبع، مورد پایش قرار گرفته و هزینه‌های برآوردی اولیه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است.

