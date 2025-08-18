خبر خوش وزیر نیرو؛ آب طالقان به هشتگرد رسید

گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو، در آئین رونمایی از پویش ایران آباد و افتتاح ۳۰۵ پروژه مهر صنعت آب و برق و ۸۵۴ پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات به ارزش ۴۳۲ هزار میلیارد تومان، گفت: آب طالقان به هشتگرد رسید این کار بسیار بزرگی است که با تلاش‌های بی وقفه به نتیجه رسیده است و اکنون در مراحل پایانی طرح انتقال آب طالقان قرار داریم اما این امر نباید منجر به آن شود که مردم صرفه‌جویی را فراموش کنند.

وزیر نیرو با قدردانی از مردم بخاطر صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و همراهی در تابستان امسال خاطرنشان کرد: بزرگترین موفقیت ما زمانی خواهد بود که درست مصرف کرده و از مصرف بی رویه بپرهیزیم.

علی آبادی ادامه داد: تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا مشکلات مردم کمتر شود و به همین دلیل در طرح انتقال آب طالقان، شاهد تلاش مضاعف همکاران بودیم.

وزیر نیرو اضافه کرد: امروز جز چند کشور اول دنیا در طراحی و ساخت توربین گازی کلاس اف هستیم امسال ذره‌ای کم فروشی در برق نداشتیم و برق با بهترین کیفیت تحویل دادیم.

خبر در حال تکمیل است.....