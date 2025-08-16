به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خلفی با اعلام این خبر گفت: عصر روز جمعه در پی اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر گرفتار شدن ۲ کوهنورد در صخره‌های مقابل آبشار روستای میر، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهرستان طالقان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: عملیات رهاسازی از ساعت ۱۶ آغاز و با تلاش مستمر امدادگران، هر دو فرد گرفتار با ایمنی کامل به مکان امن منتقل شدند. این عملیات در ساعت ۲۰:۳۰ با موفقیت به پایان رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز از مردم خواست در صورت ناآگاهی از محل طبیعت گردی، بدون برنامه‌ریزی اقدام به کوهپیمایی نکنند هر چند که استان البرز به دلیل وجود رشته کوه‌های البرز و طبیعت بکر، محل مناسبی برای فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی است. این فعالیت‌ها گاهی با خطراتی همراه هستند و ممکن است منجر به گرفتار شدن افراد در کوهستان شوند.

خلفی در ادامه گفت: طبیعت گردها و کوهنوردان قبل از شروع سفر ضمن آمادگی جسمانی از وضعیت جوی مطلع شوند و به همراه فردی که نسبت به مسیر آشنایی دارد اقدام به کوهپیمایی کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز افزود: سهل انگاری و ناآگاهی برخی از این افراد نه تنها برای آنها، بلکه برای مأموریت‌های تیم‌های امدادی نیز اختلال ایجاد کرده و سبب بازماندن از مأموریت‌های حساس و ضروری می‌شود.

وی ادامه داد: تیم‌های امداد و نجات، کوهستان و سیلاب برای هرگونه حوادث احتمالی و کمک به آسیب دیدگان در پایگاه‌های امدادی آماده خدمات رسانی هستند.

خلفی بیان کرد: اکنون ۱۶ پایگاه امداد و نجات ثابت و سیار بین شهری و مراکز شعب استان به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند و هموطنان در صورت نیاز امدادی با سامانه ۱۱۲ هلال احمر تماس بگیرند.