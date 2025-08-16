سیل به مناطقی از مهدیشهر خسارت وارد کرد

علی خداداد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بروز سیل در مهدیشهر بیان کرد: در پی بروز بارش جوی در منطقه شمال شهر شهمیرزاد بخش‌هایی از محور شهمیرزاد به سمت چاشم دچار آبگرفتگی و ورود رسوبات به سطح جاده گردید که منجر به انسداد محور و درگیر شدن حدود ۲۰۰ خودرو شد.

وی افزود: با کمک عوامل راهداری حمل و نقل جاده‌ای عوامل جمعیت اعلان احمر شهرداری شهمیرزاد و حضور فرماندار، بخشداری شهمیرزاد و کمک مردم این رسوبات بازگشایی و پلیس راه این رسوبات برداشته شده و محور بازگشایی شد.

فرماندار مهدیشهر بیان کرد: در ادامه بخش‌هایی از محور روستایی جاشلوار نیز دچار آبگرفتگی شده که بخشی از خودروهای مردم عشایر منطقه در منطقه چال دشت آبگرفتگی شدند که با حضور امکانات راهداری حمل و نقل جاده‌ای و همینطور عوامل امدادی جمعیت هلال احمر به اصطلاح در لحظات گذشته این محور بازگشایی و خودروها به تردد اصلی خود بازگشتند

خداداد گفت: در این حادثه به بخشی از جسم و شانه جاده اصلی همینطور معابر شهری بخشی از معابر شهری شهر شهمیرزاد و ابنیه فنی محور روستایی جاشلوار خسارتی وارد شد که توسط دستگاه اجرایی در دست بررسی بوده و متعاقباً خسارت‌های وارد اعلام خواهد شد.

وی افزود: دقایقی پیش با کمک ماشین آلات راهداری بخش‌های اصلی مسدود شده در محور شهمیرزاد به چشم و محور حاشلوبار بازگشایی و خودروهای دو طرف آزاد شدند اما خسارات وارده به جسم و شانه، ابنیه محور اصلی و فرعی روستایی. معابر شهری شهمیرزاد و تعدادی دام سبک بوده که برآورد خسارات وارده متعاقباً اعلام می‌گردد.