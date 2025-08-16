۶۳ نقطه از شبکه برق تهران طی جنگ۱۲روزه آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، پیش از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به مدیریت موفق بحران جنگ ۱۲ روزه و چالشهای زیرساختی پایتخت، از تلاشهای دستگاههای اجرایی و همراهی مردم در خنثیسازی تهدیدات دشمن قدردانی و با تشریح اقدامات انجامشده در تأمین سوخت، برق، آب و مایحتاج عمومی، بر ضرورت بازنگری در مدیریت بحران و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد.
معتمدیان در این نشست، که با حضور حجتالاسلام ابوترابیفرد، رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران، و سایر اعضا برگزار شد، اظهار داشت: دشمن بیشترین تمرکز خود را بر تهران بهعنوان پایتخت کشور قرار داده بود و با حملات هوایی و بمبارانها، بهویژه در مناطق شهران و شهرری، سعی در ایجاد اختلال در زیرساختها داشت. اما با هوشیاری مردم و مدیریت جهادی، این تهدیدات خنثی شد.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، مصرف بنزین به بیش از ۲۸ میلیون لیتر در روز رسید که رکوردی بیسابقه در تاریخ کشور بود. این افزایش به دلیل خروج گسترده مردم از تهران به سمت شهرستانها و استانهای شمالی و شرقی بود.
استاندار تهران با اشاره به فشار بیسابقه بر زیرساختهای شهرستانهای این استان طی جنگ ۱۲ روزه گفت: برخی شهرستانهای استان تهران طی این مدت شاهد حضور جمعیتی تا پنج برابر ظرفیت عادی خود بودند که تأمین مایحتاج عمومی، آب، برق، سوخت و نان را به مسألهای مهم تبدیل کرد.
وی افزود: با وجود تخریب مخازن سوخت در شمال و جنوب تهران، با پیگیریهای شبانهروزی و استفاده از سیستمهای سیار، بیش از ۵۰ واحد سیار سوخترسانی در استان فعال شد و سوخت مورد نیاز تأمین شد.
لزوم بازنگری در ساختار مدیریت بحران استان تهران
معتمدیان به خسارات وارده به زیرساختهای برق اشاره کرد و گفت: ۶۳ نقطه از شبکههای برق، از جمله پستها و خطوط انتقال، در سطح استان آسیب دیدند، که با آمادگی وزارت نیرو و فعالیت ۲۵۵ اکیپ عملیاتی، بازسازی و جایگزینی مدارها در حداقل زمان انجام شد و قطعی برق پایدار نداشتیم.
وی همچنین به آسیبدیدگی چهار خط اصلی آبرسانی در منطقه تجریش و میدان قدس با قطرهای ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر اشاره کرد و افزود: با تلاش شبانهروزی شرکت آب و فاضلاب، آبرسانی به جمعیتی ۷۰ تا ۸۰ هزار نفری در کمتر از سه روز بازسازی شد.
در حوزه اینترنت و مخابرات نیز، به گفته استاندار، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده با سرعت انجام شد که نشاندهنده آمادگی دستگاههای خدماتی بود.
وی در ادامه به موضوع امداد و نجات پرداخت و اظهار داشت: با همکاری شهرداری تهران، ستاد بحران، آتشنشانی، اورژانس، هلال احمر و پلیس، عملیات امداد و نجات بهخوبی مدیریت شد، با این حال، نیاز به بازنگری در مدیریت بحران تهران احساس میشود.
معتمدیان از ارتقای اداره کل بحران استان تهران به مرکز بحران با سه نمایندگی در شرق، غرب و مرکز استان خبر داد تا پوشش بهتری در شرایط اضطراری فراهم شود.
پخت شبانه روزی برخی نانواییهای استان تهران طی جنگ ۱۲ روزه
استاندار تهران به چالش تأمین نان در برخی شهرستانهای شرقی اشاره کرد و گفت: با اختیارات ویژه رئیسجمهور به استانداران، ستاد تنظیم بازار در شهرستانهای دچار مشکل تشکیل شد و با پخت شبانهروزی نان و اعزام نانواییهای سیار، این مسئله مدیریت شد.
وی افزود: بیش از ۱۳۸ نانوایی متخلف که با وجود دریافت سهمیه آرد دولتی تعطیل کرده بودند، شناسایی و سهمیه آنها لغو شد.
معتمدیان همچنین از هماهنگی برای ارسال اقلام ضروری از مبدأ به شهرستانها و استانهای دیگر خبر داد که به ایجاد توازن در بازار کمک کرد.
وی با تأکید بر نقش امنیت در مدیریت بحران، گفت: با تصویب شورای تأمین و شورای امنیت کشور، ۳۰۰ گلوگاه و ایست بازرسی در کمتر از ۴۸ ساعت در تهران برپا شد که به کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی جرایم عمومی در این ایام منجر شد.
معتمدیان همکاری نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج، سپاه و دستگاه قضائی را ستود و افزود: مردم با وجود محدودیتهای ترافیکی و بازرسیها، نهتنها نارضایتی نشان ندادند، بلکه از اقدامات نیروهای امنیتی تشکر کردند. این همدلی و همراهی بیسابقه بود.
کاهش ذخایر سدهای پنجگانه تهران به ۲۰ درصد
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به بحران آب پرداخت و اظهار داشت: تهران پنج سال است که درگیر خشکسالی است و پیشبینیها نشان میدهد که وارد ششمین سال خشکسالی خواهیم شد. کاهش بارش برف در مناطق کوهستانی مانند شمیرانات و دماوند، ذخایر سدهای پنجگانه تهران را به ۲۰ درصد کاهش داده است.
سالانه ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه میشود
معتمدیان ریشه اصلی مشکلات را بارگذاری جمعیتی بیش از حد در تهران دانست و گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۹۸ هزار و ۶۰۰ مجوز ساختوساز در استان صادر شد که ۶۵ درصد آن مربوط به شهر تهران است. این یعنی سالانه ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه میشود.
وی با اشاره به فرونشست زمین تا ۳۱ سانتیمتر در برخی مناطق تهران، هشدار داد: تهران جزو سه شهر اول کشور در فرونشست است و این وضعیت هشداردهنده است.
او خواستار استفاده از ابزارهای قانونی برای محدود کردن ساختوسازها و مدیریت تراکم جمعیتی شد.
استاندار تهران در پایان بر ضرورت تغییر رفتار در مصرف آب و انرژی تأکید کرد و گفت: نصب کاهندههای مصرف آب تا ۳۵ درصد مؤثر است و هوشمندسازی سیستمهای کنترلی در آپارتمانها باید در اولویت قرار گیرد.
وی از برنامههای تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مردم، چالشهای زیرساختی پایتخت مدیریت شود.
