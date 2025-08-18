کاهش۳۵درصدی اجاره مسکن در شهرستانهای تهران همزمان باخروج اتباع غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترکی با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به اینکه نیمی از اتباع خارجی ساکن ایران در استان تهران زندگی میکنند، گفت: این تمرکز در پایتخت، که از نظر امنیتی اهمیت ویژهای دارد، در هیچ جای دنیا مشابه ندارد.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از این اتباع غیرمجاز هستند و دولت اطلاعات دقیقی درباره محل سکونت یا اشتغال آنها ندارد، که این موضوع چالشهای امنیتی و انتظامی به دنبال دارد.
به گفته معتمدیان، در سال گذشته ۶۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در تهران شناسایی و جمع آوری شدهاند و خروج اتباع غیرمجاز از تهران باعث کاهش ۳۵ درصدی اجاره بها در بخشی از شهرستانها شده است.
استاندار تهران به بحران آب بهعنوان یکی از جدیترین مشکلات استان اشاره کرد و توضیح داد: تهران ششمین سال خشکسالی متوالی را پشت سر میگذارد و در پنج سال گذشته، بارندگی در این استان ۳۱ درصد کمتر از میانگین سال قبل و ۴۲ درصد کمتر از میانگین ۶۰ ساله بوده است.
معتمدیان هشدار داد: مخازن پنج سد اصلی استان کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود آب دارند و ۷۰ درصد آب شرب تهران از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود، در حالی که یک دهه پیش این نسبت برعکس بود. این وضعیت فشار شدیدی بر منابع زیرزمینی وارد کرده و نیاز به بازنگری در سیاستهای مدیریت آب را برجسته میکند.
استاندار تهران از تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به هشتگرد خبر داد که در فاز نخست، طی چند روز آینده، ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه آب منتقل خواهد کرد و افزود: فاز دوم این پروژه نیز تا پایان شهریورماه تکمیل میشود و در مجموع، ۷.۵ متر مکعب بر ثانیه آب به غرب تهران منتقل خواهد شد. این پروژه با وجود موانع متعدد، از جمله لولهگذاری ۶۲ کیلومتری و هماهنگی با نهادهای نظامی، با سرعت بیسابقهای در دولت چهاردهم به پایان رسید.
وی همچنین از آغاز عملیات تکمیل طرح انتقال آب از سد لار در شرق تهران از هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه شامل حفر تونلی ۲۸ کیلومتری است و باید تا اسفند ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
معتمدیان بر ضرورت کاهش مصرف آب تأکید کرد و گفت: نصب تجهیزات کاهنده مصرف میتواند تا ۳۵ درصد مصرف آب را کاهش دهد.
وی افزود: شرکت آب و فاضلاب با همکاری بخش خصوصی این تجهیزات را نصب خواهد کرد و هزینه آن بهصورت اقساطی در قبوض مشترکان اعمال میشود.
استاندار تهران همچنین به لزوم جداسازی آب شرب و غیرشرب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد آب تصفیهشده استان صرف مصارفی مانند شستوشوی حیاط و خودرو میشود.
وی افزود: زیرساختهای لازم برای این جداسازی در تهران فراهم نشده و نهادهایی مانند شهرداریها و نظام مهندسی به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکردهاند.
به گفته معتمدیان، ۶۳ درصد مردم تهران حدود دو برابر الگوی استاندارد آب مصرف میکنند.
وی تأکید کرد: اگرچه تغییر رفتار مصرفی مردم ضروری است، بخش عمده بحران کنونی نتیجه سیاستگذاریهای نادرست گذشته و تأخیر در اجرای پروژههای زیرساختی است.
استاندار تهران هشدار داد: فرونشست زمین، ناشی از برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، به تهدیدی جدی برای استان تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه تهران در کنار دو استان دیگر با بدترین شرایط زیستمحیطی ناشی از فرونشست مواجه است، گفت: این پدیده میتواند امکان زندگی در برخی مناطق را از بین ببرد.
معتمدیان در پایان بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی، قضائی و نظارتی تأکید کرد و گفت: قانون در این زمینه روشن است و همه دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق قوانین و مشارکت مردم، چالشهای کنونی مدیریت شوند.
