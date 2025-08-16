دارو باید با اصول علمی عرضه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کبریاییزاده، در برنامه «کافه خبر» رادیو سلامت با اشاره به موضوع عرضه اینترنتی دارو، گفت: دارو کالایی تخصصی و حساس است که مصرف بیش از حد یا نگهداری نادرست آن میتواند برای فرد خطرناک باشد. برخی داروها نیازمند زنجیره سرد هستند و اگر این زنجیره رعایت نشود، دارو فاسد شده و نهتنها سودی ندارد، بلکه ممکن است آسیبزا باشد.
وی با بیان اینکه قوانین بالادستی در ایران و جهان تأکید دارند که فعالیت در حوزه دارو باید تحت نظارت نهادهای تخصصی باشد، افزود: در ایران، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی از سال ۱۳۳۴ وجود دارد و بر اساس آن، هر فرد یا مؤسسهای که بخواهد در حوزه تولید، توزیع یا عرضه دارو فعالیت کند، باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.
کبریاییزاده ادامه داد: سکوهای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر قرار است فرآوردههای سلامتمحور از طریق این سکوها عرضه شوند، باید آئیننامهای مشخص برای آنها تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. خوشبختانه سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین چنین آئیننامهای هستند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در ورود فناوریهای نوین به چرخه سلامت، اظهار داشت: منطق حکم میکند که مؤسسات ابتدا از داروهای بدون نسخه، مکملها و داروهای گیاهی شروع کنند تا تجربهای قابل ارزیابی از عرضه دیجیتال داشته باشیم. زنجیره تأمین دارو بسیار حساس و به هم پیوسته است و هر خطا در این مسیر میتواند با جان انسانها در ارتباط باشد.
کبریایی زاده افزود: دارو تنها کالایی است که پس از مصرف نیز باید پیگیری شود تا مشخص شود آیا اثربخش بوده یا عارضهای داشته است. بنابراین، عرضه آن باید مطابق با اصول علمی و مقررات دقیق انجام شود. داروسازان در داروخانهها وظیفه دارند نحوه نگهداری دارو را به بیمار توضیح دهند؛ از جمله اینکه دارو در یخچال نگهداری شود یا در محیط خشک، در معرض نور باشد یا نه.
وی گفت: اگر قرار است از تکنولوژیهای نوین برای عرضه فرآوردههای سلامت استفاده کنیم، باید بدانیم که این مسیر اجتنابناپذیر است. سیل دیجیتال همه ما را با خود خواهد برد. بنابراین، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان باید برنامهریزی دقیقی داشته باشند تا عرضه کالاها از راه دور و مجازی بهصورت قانونی و ایمن انجام شود.
کبریاییزاده با بیان اینکه مؤسسات ثبت شده میتوانند از بروز پدیده قاچاق جلوگیری کنند، هشدار داد: متأسفانه برخی سکوهای اینترنتی ایرانی مملو از معرفی کالاهای اغواگر و قاچاق هستند. این موضوع بسیار نگرانکننده است و نیازمند ساماندهی فوری از سوی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت است.
وی گفت: در گفتگوهای اخیر با مسئولان مربوطه، آمادگی برای نظارت و ساماندهی این مؤسسات اعلام شده است. باید راهکارهای قانونی تدوین شود تا مردم مجبور نشوند از مسیرهای غیرقانونی و پرخطر استفاده کنند.
کبریایی زاده در پایان اظهار داشت: عرضه اینترنتی دارو نباید نقطه شروع باشد. ابتدا باید از مکملها، داروهای گیاهی و فرآوردههای کمخطر آغاز کنیم و پس از رسیدن به پایداری، به سراغ داروهای تخصصی برویم.
نظر شما