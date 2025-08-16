واکنش اتحادیه جهانی علمای مسلمان به طرح خطرناک نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای بلندپروازی‌های بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ارائه طرح موسوم به «چشم انداز اسرائیل بزرگ» را محکوم و اعلام کرد: ما به شدیدترین وجه آنچه را که «چشم‌انداز اسرائیل بزرگ» نامیده می‌شود، محکوم می‌کنیم و آن را یک پروژه اشغالگرانه غیرقانونی و کاملاً غیراخلاقی می‌دانیم که با تمامی عرف‌ها و میثاق‌های بین‌المللی مغایرت دارد.

این بیانیه می‌افزاید که اظهارات نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ» از یک پروژه استعماری خطرناک پرده برمی‌دارد که کل امت اسلامی را هدف قرار داده است، غزه امروز سپر امت است که مسئولیت مقابله با دشمن را به دوش می‌کشد و به نمایندگی از مسلمانان، هزینه آن را می‌پردازد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان می‌افزاید: ما از رهبران امت می‌خواهیم که از اختلافات خود دست بردارند و به وحدتی صادقانه برای محافظت از خود دست یابند، و از علما و اندیشمندان می‌خواهیم که با کلام صادقانه و موضع‌گیری جسورانه، همت‌ها را بیدار کنند، و از ملت‌های اسلامی می‌خواهیم که به وظیفه خود در حمایت مادی و معنوی عمل کنند، و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم پیش از آنکه تاریخ، هم دستی آنها را با سکوت در برابر «بزرگ‌ترین جنایت عصر» ثبت کند، اقدامی انجام دهند.

این بیانیه تمامی اشکال عادی‌سازی روابط با اشغالگر را رد کرده و آن را حمایت مستقیم از پروژه‌های تجاوزکارانه آن دانسته و تاکید کرد که گزینه صحیح در وحدت امت اسلامی و ایستادگی آن در کنار مقاومت قهرمانانه فلسطین، و حمایت از آن با تمامی ابزارهای مشروع، و قطع تمامی روابط با اشغالگر نهفته است.

بر اساس این بیانیه، اتحادیه جهانی علمای مسلمان به آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه طرح توسعه‌طلبانه فرا خوانده و تأکید کرد که پایبندی به وحدت و اقدام مشترک راهی برای توقف رژیم غاصب صهیونیستی و بازگرداندن حقوق مشروع ملت فلسطین و محافظت از قدس و مقدسات در برابر یهودی‌سازی و تجاوز است.