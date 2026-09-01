مریم هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: قرار گرفتن تیم ملی والیبال بانوان در بین چهار تیم برتر آسیا اتفاق خارقالعاده بود و اصلاً اتفاق معمولی نبود. فدراسیون از سال ۱۴۰۳ کار روی این تیم را شروع کرد و برنامهای برای ایجاد تغییرات اساسی در این تیم داشت که خوشبختانه نتیجه آن را در مسابقات قهرمانی آسیا دیدیم.
کارشناس والیبال بانوان ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما در سالهای گذشته این بود که در مرحلهای از مسابقات با چینتایپه روبهرو میشدیم و معمولاً شکست میخوردیم، اما این بار بازیکنان توانستند این تیم را شکست دهند. این پیروزی یک گام بسیار بزرگ بود و باعث شد تیم ایران از شرایط همیشگی فاصله بگیرد و در جمع چهار تیم قرار بگیرد. اندونزی در دو، سه سال اخیر بسیار متفاوت و قدرتمند ظاهر شده در حالی که در سالهای گذشته قدرتمند نبود اما در این دو سه سال شرایط خوبی پیدا کرد و حتی در مسابقات قبلی تیم ایران را شکست داده بود اما این بار بازیکنان توانستند برابر این تیم به پیروزی برسند و انتقام شکست قبلی را بگیرند. این برد هم نقش مهمی در قرار گرفتن ایران در جمع چهار تیم برتر داشت.
وی تصریح کرد: اگر تیم ایران در جمع سه تیم قرار میگرفت همه دنیا توجهشان به این تیم جلب میشد اما نباید از اینکه تیم ایران نتوانست به جمع سه تیم برتر برسد،ناراحت شویم چرا که سه تیم اول سالهاست در سطح بالای آسیا فعالیت میکنند و برای رسیدن به این جایگاه برنامهریزی طولانیمدت داشتهاند. برای مثال، تایلند سالها برای رسیدن به چنین جایگاهی برنامهریزی کرده در حالی که این تیم در سالهای گذشته در حد و اندازه تیمهایی مانند ویتنام بود، اما با برنامهریزی و تمرینات مستمر توانست خودش را به سطح بالایی برساند و حتی چین را شکست داد و سهمیه المپیک گرفت.
هاشمی خاطرنشان کرد: بنابراین شکست برابر تیمهایی مانند چین و ژاپن اصلاً موضوع ناراحتکنندهای نیست. من مطمئنم اگر همین روند ادامه پیدا کند، تیم والیبال بانوان ایران میتواند در سال آینده یا نهایتاً دو سال آینده این تیمها را شکست دهد و حتی به جمع مدعیان قهرمانی برسد.
وی درباره حضور طلوعکیان به عنوان مدیر فنی در کنار تیم ملی والیبال بانوان گفت: من همیشه موافق حضور آقایان در کنار تیم ملی بانوان بودهام. البته در سالهای گذشته نیز مربیان مرد به عنوان مشاور در کنار تیم ملی والیبال بانوان حضور داشتند، اما فکر میکنم چند عامل در موفقیت اخیر تیم تأثیرگذار بود که یکی از آنها حضور طلوعکیان بود. او یکی از مربیان بسیار خوب ایران است و حتی در والیبال مردان نیز تیمهای تحت هدایت او همواره حرفی برای گفتن داشتهاند. طلوع کیان پیش از اینکه یک سرمربی خوب باشد، یک آنالیزور بسیار توانمند است و این موضوع کمک زیادی به تیم کرد.
هاشمی ادامه داد: البته راضیه دوستی هم یکی از آنالیزورهای بسیار خوب کشور است و حضور و زحمات او در تیم قابل تقدیر است، اما وقتی سرمربی خودش دانش و تجربه بالایی در زمینه آنالیز داشته باشد، تعامل میان سرمربی و آنالیزور بیشتر میشود و فکر میکنم این مسئله نیز در موفقیت تیم تأثیرگذار بود.
وی با اشاره به شرایط روحی بازیکنان گفت: عامل دیگر موفقیت تیم این بود که بازیکنان ما بعد از ۱۳، ۱۴ سال به این نتیجه رسیده بودند که باید یک تغییر ایجاد کنند. آنها واقعاً عزم کرده بودند که شرایط را تغییر دهند. قرار گرفتن مداوم در ردههای هفتم و هشتم از نظر روحی و روانی به بازیکنان، خانوادهها و حتی جامعه والیبال آسیب میزد و این بار بازیکنان با اراده متفاوتی وارد مسابقات شدند.
مربی والیبال تأکید کرد: حضور طلوعکیان در این موفقیت بسیار مؤثر بود و خوشحالم این همکاری ادامه پیدا میکند و مورد حمایت قرار گرفته است. در تمام دنیا تجربه مربیان مرد در والیبال بسیار بیشتر است؛ چراکه آنها در مسابقات بینالمللی بیشتری حضور دارند، در سطح بالاتری از لیگ فعالیت میکنند و در رقابتهایی مانند لیگ ملتها و مسابقات جهانی شرکت دارند.این تجربه و اطلاعات در کنار دانش فنی میتواند تغییرات اساسی در تیم ملی بانوان ایجاد کند. من همیشه اعتقاد داشتهام که حتی زمانی که سرمربی تیم بانوان خانم بوده، بهتر است یک یا دو مربی مرد نیز در کنار تیم حضور داشته باشند.
هاشمی در ادامه با اشاره به زحمات بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان در سالهای گذشته گفت:حضور طلوعکیان تا دو سال دیگر در کنار این تیم نشان میدهد نگاه فدراسیون فقط مقطعی نیست و میتوان برای آینده تیم برنامهریزی کرد. البته او این دوره مدت زمان کوتاهی در کنار تیم حضور داشت و واقعاً عملکردش بسیار خوب بود، اما نباید زحمات دختران را فراموش کنیم.
وی گفت: آنها سالهای سال در اردو بودند و اگرچه در گذشته نتیجهای که انتظار داشتیم حاصل نشد، اما حضور مداوم در اردو و زندگی ورزشی در چنین شرایطی بسیار سخت است. زندگی در اردو نظم بسیار زیادی دارد و عملاً تمام زندگی عادی یک ورزشکار تحت تأثیر قرار میگیرد. بازیکنان ما سالها این شرایط را تحمل کردند و برای تیم ملی زحمت کشیدند.
هاشمی در بخش دیگری از صحبتهای خود تأکید کرد: باید به تمام مربیانی که از روز اول با این بچهها کار کردند، خستهنباشید بگویم. ما اصلاً نمیخواهیم بگوییم چه کسی خوب بوده و چه کسی بد؛ هر مربی بر اساس توانمندیهایش در مقطعی برای این تیم زحمت کشیده است. تمام بازیکنانی که شاید میتوانستند در این دوره حضور داشته باشند یا تا یک دوره قبل در تیم ملی بودند و این بار حضور نداشتند، همچنین تمام اعضای کادر فنی که با این بازیکنان کار کردهاند و بازیکنانی که سالهای سال در اردوهای ملی زحمت کشیدهاند، شایسته تبریک و خستهنباشید هستند.
مربی والیبال عنوان کرد: این موفقیت امسال محقق شد، اما نباید فراموش کنیم که پشت آن سالها تلاش و زحمت وجود داشته است. بنابراین باید هم به تیم فعلی و هم از مربیان و بازیکنانی که در سالهای گذشته برای رسیدن به این نقطه تلاش کردند، قدردانی و تشکر کرد.
نظر شما