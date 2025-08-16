کتاب و پوستر جشنواره «نه به تصادف» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری از سوانح و ارتقای آگاهی عمومی از طریق ادبیات داستانی و شعر برگزار شد، از آثار برگزیده و همچنین پوستر و کتاب جشنواره رونمایی شد.

منصور ضابطیان، دبیر جشنواره ادبی پویش «نه به تصادف!»، در این مراسم با اشاره به اقدام شایسته وزارت بهداشت در برگزاری این پویش فرهنگی اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌هایی با تعداد بالای آثار رسیده، نیازمند دقت و انرژی بسیار است. هیأت داوران با تلاش فراوان کوشیدند تا در فرآیند داوری و انتخاب آثار، عدالت و دقت لازم رعایت شود که شایسته تقدیر است.

حسین کرمان‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، نیز با بیان اینکه روایت و داستان ابزاری مؤثر در فرهنگ‌سازی به‌ویژه برای کودکان است، گفت: اگر تنها یک نفر به‌واسطه تأثیرگذاری این آثار، از خطر تصادف در امان بماند، این جشنواره به هدف خود دست یافته است.

وی با اشاره به تجربه خود در آموزش عمومی در حوزه‌های مختلف سلامت، افزود: حضور هنرمندان و نویسندگان در این عرصه، ورود به وادی مقدسی است که می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد. ضروری است که خالقان این آثار، پیگیر اثرگذاری اجتماعی نوشته‌های خود باشند تا ثمرات آن را در جامعه مشاهده کنند.

دکتر کرمان‌پور با تأکید بر نقش ماندگار روایت در انتقال مفاهیم، گفت: بسیاری از آثار ادبی بزرگان مانند سعدی، برخاسته از قوه خیال بوده‌اند اما قرن‌ها بر افکار و رفتار انسان‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. آثار نویسندگان این جشنواره نیز می‌توانند چنین نقش‌آفرینی ارزشمندی در کاهش سوانح داشته باشند.

امیر صدری، مشاور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت و از برگزارکنندگان جشنواره، نیز با اشاره به تنوع شرکت‌کنندگان و حجم بالای آثار ارسالی، از استمرار برگزاری این رویداد فرهنگی در سال‌های آینده خبر داد.

اسامی برگزیدگان جشنواره ادبی پویش «نه به تصادف!» به شرح زیر اعلام شد

بخش داستان:

نفر اول: نسیم مقدسی

نفر دوم: خانم هدایتی

نفرات سوم: آقای کریم‌زاده و خانم سرمدی

بخش ناداستان:

نفر دوم: زینب محمدی

نفر سوم: حمید سیاه‌پوشان

شایسته تقدیر: کوروش نیک‌اندیش

بخش شعر کلاسیک:

نفر اول: مهدی حنیفه

نفر دوم: هاجر جعفرزاده