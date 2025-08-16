باید فرهنگ مقاومت در دفاع ۱۲ روزه به نسل جوان آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، ظهر شنبه، در نشست شورای آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت انتقال فرهنگ مقاومت و رشادتهای «دفاع ۱۲ روزه» به نسل جوان، خواستار توجه ویژه به تبیین این رویداد برای دانشآموزان شد.
اسلامی در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به حضور گسترده و پرشور جوانان و نوجوانان در مراسم جاماندگان اربعین، اظهار داشت: امسال بیش از ۸۰ درصد شرکتکنندگان را نسل جوان تشکیل میداد که نشاندهنده شور و اعتقاد عمیق آنها به آرمانهای انقلاب است.
فرماندار قرچک با اشاره به جنگ اخیر علیه رژیم صهیونیستی، افزود: ملت ایران در «دفاع ۱۲ روزه» با ایستادگی قاطع نه تنها در برابر رژیم صهیونیستی بلکه در برابر حمایتهای کشورهای غربی و برخی دولتهای منطقه، پیروزی ارزشمندی کسب کرد. این دستاورد بزرگ باید به روشنی برای دانشآموزان تبیین شود تا حس افتخار ملی در آنها تقویت گردد.
وی بر نقش بیبدیل آموزش و پرورش در رشد فرهنگی جامعه تاکید کرد و گفت: نظام آموزشی همواره نقطه آغاز پیشرفتهای اجتماعی بوده و باید از طریق تبیین رشادتهای اخیر، جوانان را برای حفظ این دستاوردها آماده سازد.
علی محمد اسلامی همچنین از واگذاری ۳۱ قطعه زمین توسط شهرداری به آموزش و پرورش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این فرصت موجب توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان گردد. وی از دستگاههای ذیربط خواست با جدیت بیشتری به اجرای پروژههای ساخت و ساز مدارس بپردازند.
فرماندار قرچک در پایان، بر توجه ویژه به استعدادهای ورزشی و هنری دانشآموزان تاکید کرد و برگزاری برنامههایی مانند «پیادهروی خانوادگی دانشآموزان» در ابتدای سال تحصیلی را پیشنهاد داد تا علاوه بر نشاط، زمینههای همبستگی اجتماعی تقویت شود.
نظر شما