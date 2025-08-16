  1. استانها
  2. تهران
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

باید فرهنگ مقاومت در دفاع ۱۲ روزه به نسل جوان آموزش داده شود

باید فرهنگ مقاومت در دفاع ۱۲ روزه به نسل جوان آموزش داده شود

قرچک- فرماندار قرچک بر لزوم تبیین رشادت‌های دفاع ۱۲ روزه برای دانش‌آموزان تاکید کرد و از توسعه مدارس با واگذاری زمین توسط شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، ظهر شنبه، در نشست شورای آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت انتقال فرهنگ مقاومت و رشادت‌های «دفاع ۱۲ روزه» به نسل جوان، خواستار توجه ویژه به تبیین این رویداد برای دانش‌آموزان شد.

اسلامی در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به حضور گسترده و پرشور جوانان و نوجوانان در مراسم جاماندگان اربعین، اظهار داشت: امسال بیش از ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان را نسل جوان تشکیل می‌داد که نشان‌دهنده شور و اعتقاد عمیق آنها به آرمان‌های انقلاب است.

فرماندار قرچک با اشاره به جنگ اخیر علیه رژیم صهیونیستی، افزود: ملت ایران در «دفاع ۱۲ روزه» با ایستادگی قاطع نه تنها در برابر رژیم صهیونیستی بلکه در برابر حمایت‌های کشورهای غربی و برخی دولت‌های منطقه، پیروزی ارزشمندی کسب کرد. این دستاورد بزرگ باید به روشنی برای دانش‌آموزان تبیین شود تا حس افتخار ملی در آنها تقویت گردد.

وی بر نقش بی‌بدیل آموزش و پرورش در رشد فرهنگی جامعه تاکید کرد و گفت: نظام آموزشی همواره نقطه آغاز پیشرفت‌های اجتماعی بوده و باید از طریق تبیین رشادت‌های اخیر، جوانان را برای حفظ این دستاوردها آماده سازد.

علی محمد اسلامی همچنین از واگذاری ۳۱ قطعه زمین توسط شهرداری به آموزش و پرورش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این فرصت موجب توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان گردد. وی از دستگاه‌های ذیربط خواست با جدیت بیشتری به اجرای پروژه‌های ساخت و ساز مدارس بپردازند.

فرماندار قرچک در پایان، بر توجه ویژه به استعدادهای ورزشی و هنری دانش‌آموزان تاکید کرد و برگزاری برنامه‌هایی مانند «پیاده‌روی خانوادگی دانش‌آموزان» در ابتدای سال تحصیلی را پیشنهاد داد تا علاوه بر نشاط، زمینه‌های همبستگی اجتماعی تقویت شود.

کد خبر 6561659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها