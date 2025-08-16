اتمام بازسازی خانه موزه شهیدان اقبالی در بهار آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظم‌رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در رابطه با خانه موزه شهیدان اقبالی اظهار کرد: بازسازی خانه موزه شهیدان اقبالی در حال انجام است. سعی ما بر این است که بازسازی این پروژه تا اردیبهشت‌ماه سال آینده به اتمام برسد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای ویژه برای سالمندان گفت: در این خصوص مجموعه جهان‌دیدگان در بوستان جوانمردان در دست احداث است.

ناظم رضوی در رابطه با زمان بهره‌برداری مجموعه جهان‌دیدگان هم تاکید کرد: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، حدود دو سال زمان برای تکمیل و بهره‌برداری این مجموعه نیاز است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این مجموعه، فراهم کردن محیطی مناسب برای حضور، فعالیت و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است تا در کنار سایر خدمات شهری از امکانات متناسب با نیازهای خود بهره‌مند شوند.