توزیع ۳۶۶ هزار پرس غذا توسط موکب امامزادگان قم در سامرا

قم- مدیر موکب امامزادگان قم گفت: این موکب از ۱۰ تا ۲۵ صفر در شهر سامرا برپا شده و ۳۶۶ هزار پرس غذای اصلی و میان وعده را بین زائران توزیع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا حسینی صدر با اشاره به برپایی موکب امامزادگان قم در شهر سامرا برای هشتمین سال پیاپی اظهار کرد: این موکب از دهم ماه صفر شروع به فعالیت کرد و تا بیست و پنجم همین ماه، خدمت‌رسانی به زائران را ادامه می‌دهد.

وی افزود: موکب امامزادگان قم در این ۱۵ روز به صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت است و انواع خدمات را به زائرانی از کشورهای مختلف ارائه می‌دهد.

مدیر موکب امامزادگان استان قم با بیان اینکه از جمله خدمات پذیرایی این موکب می‌توان به سه وعده صبحانه، ناهار و شام اشاره کرد گفت: چندین میان وعده هم در موکب در نظر گرفته شده که شامل شربت‌های خنک طبیعی میوه‌های فصلی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی صدر ادامه داد: نان و پنیر در وعده صبحانه، ناهار به شکل آبدوغ خیار به عنوان غذای اصیل ایرانی و دو وعده شام شامل نان داغ و کباب داغ و همچنین خوراک مرغ، در این موکب تهیه و توزیع می‌شود.

صدر خاطرنشان کرد: توزیع شام تا هنگامه اذان صبح ادامه دارد تا زائرانی که در ساعت‌های مختلف به این مکان می‌رسند از این خدمت‌رسانی بهره‌مند شوند.

مدیر موکب امامزادگان استان قم افزود: در مجموع ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ پرس غذای اصلی و میان وعده در این دو هفته در موکب تهیه و توزیع می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی صدر با بیان اینکه ۷۵ نفر از خادمان اعزامی قم در این موکب مشغول فعالیت هستند عنوان کرد: تمام دست اندرکاران و خادمان موکب به صورت جهادی در شهر سامرا حضور یافته‌اند تا در خدمت زائران امام حسین (ع) و امامین عسکریین باشند.

