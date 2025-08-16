به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دارابی ظهر شنبه در کارگاه آموزشی ارزیابی و ارزشیابی عوامل زیان‌آور محیط کار ویژه کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع پتروشیمی عسلویه اظهار کرد: شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از عوامل زیان‌آور محیط کار دارد.

وی تصریح کرد: صنایع پتروشیمی به دلیل ماهیت فعالیت خود، در معرض طیف گسترده‌ای از عوامل زیان‌آور شیمیایی، فیزیکی و ارگونومیکی قرار دارند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند پیامدهای جدی بر سلامت نیروی انسانی و روند تولید ایجاد کند، ازاین‌رو، توانمندسازی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و ارتقای مهارت آنان در ارزیابی این عوامل، اقدامی ضروری و راهبردی است.

دارابی با اشاره به برگزاری این کارگاه به میزبانی شرکت HSE پتروشیمی‌های عسلویه خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی با حضور کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع پتروشیمی عسلویه و با تدریس کارشناسان بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در این کارگاه مباحث تخصصی مرتبط با روش‌های نوین و نکات مهم در شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار، تغییر روند اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار در استان، تهیه استراتژی اندازه‌گیری قبل از انجام ارزیابی و گزارش‌نویسی مطابق فرمت‌های مصوب مورد بررسی قرار گرفت.

دارابی ضمن قدردانی از همکاری مدیرعامل شرکت HSE پتروشیمی‌های عسلویه در میزبانی این برنامه، تأکید کرد: تداوم چنین دوره‌هایی می‌تواند ضمن ارتقای سطح دانش و مهارت کارشناسان، نقش مهمی در بهبود و ارتقای شاخص‌های سلامت شغلی در صنایع استان ایفا کند.

این کارگاه در راستای اجرای برنامه‌های استانی واحد بهداشت حرفه‌ای و با هدف بهبود سنجش عوامل زیان‌آور محیط کار، نظام‌مند نمودن و بهبود کیفیت گزارش‌های تدوین شده در محیط‌های صنعتی برگزار شد