عصمت حیدری با خبرنگار مهر به مناسبت هشتم اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای اظهار داشت: در بیشتر اتفاق محیط‌های کاری عواملی وجود دارند که می‌تواند سلامت شاغلین را به مخاطره انداخته و در صورت عدم کنترل آن‌ها منجر به بروز بیماری‌های شغلی خواهند شد که اصطلاحاً تحت عنوان عوامل زیان‌آور محیط کار شناخته می‌شوند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه با اشاره به اینکه حذف و کنترل تمام این عوامل زیان‌آور معمولاً انجام نمی‌شود افزود: ضروری است برای پیشگیری از بیماری‌های شغلی پایش سلامت شاغلین به‌صورت مستمر انجام شود که به‌عنوان طب کار ارائه خدمات می‌شود.

حیدری یادآور شد: بر اساس گزارش‌های جهانی، میزان مرگ ناشی از بیماری‌های شغلی و بیماری‌های وابسته به شغل شش برابر حوادث شغلی است.

وی گفت: متأسفانه نظام ثبت بیماری‌ها و حوادث شغلی در ایران، چندان دقیق و مستند نیست ولی برآورد می‌شود سالانه حدود ۸ هزار ایرانی بر اثر ابتلاء به بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند.

وی گفت: همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ۳۷ درصد کمردردها، ۱۶ درصد کاهش شنوائی‌ها، ۱۳ درصد بیماری‌های انسدادی مزمن ریه، ۱۱ درصد آسم‌ها و ۱۰ درصد سرطان‌ها مربوط به عوامل زیان‌آور محیط کار است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه بیان داشت: این آمار اهمیت توجه به سلامت شغلی را زمانی دو چندان می‌کند که بدانیم بسیاری از بیماری‌های شغلی در صورت پیشرفت و عدم‌تشخیص به‌موقع متأسفانه غیرقابل درمان می‌شوند.

وی تصریح کرد: ضروری است برای همه شاغلین به استناد ماده ۹۲ قانون کار که انجام سالیانه معاینات طب کار را از تکالیف کارفرما قرار داده است، نسبت به انجام این مهم اقدام شود.

۶۵۱ مورد بازدید از کارگاه‌های تولیدی و خدمات فنی سطح شهرستان

حیدری عنوان داشت: واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان گناوه در سال ۱۴۰۰ علی‌رغم شرایط خاص کرونایی که بر سطح شهرستان مستولی بود و روزهای کاری زیادی تحت‌الشعاع مقابله با این ویروس منحوس صرف شد، در حوزه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای به کارگران سطح شهرستان تعداد ۶۵۱ مورد بازدید از کارگاه‌های تولیدی و خدمات فنی سطح شهرستان و آموزش به شاغلین در خصوص مسائل بهداشت شغلی داشته است و ۱۲۰ مورد تقاضای مشاغل سخت و زیان‌آور و ارائه نظر کارشناسی جهت طرح در کمیسیون استانی مشاغل سخت و زیان‌آور را پیگیری کرده است.

وی اضافه کرد: کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای این شبکه تعداد ۲۶۱ مورد ارزیابی انواع عوامل زیان‌آور محیط کار (اندازه‌گیری میزان سروصدا، سنجش روشنایی، ارزیابی وضعیت بدن شاغلین حین کار و …) به‌صورت رایگان و ارائه راهکار به کارفرمایان جهت بهسازی محیط کارگاه و رعایت موازین بهداشت شغلی داشته‌اند.

۴۵۴ مورد معاینات طب کار شاغلین در شهرستان گناوه

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: ۴۵۴ مورد معاینات طب کار شاغلین توسط سیستم بهداشت و درمان و همچنین بخش خصوصی فعال تحت نظر سیستم دولتی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به‌ضرورت آموزش طب کار به کارگران و کارفرمایان خاطرنشان کرد: کارشناسان این شبکه بیش از ۸۱۵ نفر از شاغلین کارگاه‌ها در خصوص موازین ایمنی و بهداشت شغلی را آموزش داده‌اند.

در تقویم مناسبت‌های بهداشتی ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت‌ماه) بنام روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نام‌گذاری شده است و توسط سازمان جهانی کار (ILO) برای سال ۲۰۲۲ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) شعار "برای تحقق فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بیایید با همدیگر کار کنیم " تعیین شده است.