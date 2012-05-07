طیبه نکوئیان در گفتگوی با خبرنگار مهر در اراک گفت: در حال حاضر 12 شرکت بهداشت حرفه‌ای ارایه‌ دهنده خدمات بهداشت حرفه‌ای در سطح استان فعالت می‌کنند و پوشش خدمات بهداشت حرفه‌ای در سطح استان 34 درصد است.

وی با بیان اینکه آمار سال 89 نشان می دهد که در این سال با پوشش 34 درصدی خدمات بهداشت حرفه‌ای در سطح استان مواجه بوده‌ایم ، کارگاه تحت پوشش بهداشت حرفه‌ای را کارگاهی معرفی کرد که بازرس مرکز بهداشت از آن بازدید کرده باشد.

نکوئیان، با اشاره به اینکه هم اکنون سه مرکزتخصصی طب کار در استان فعالیت می‌کنند بیان داشت: 217 پزشک دوره دیده در کارگاه‌ها، شرکت‌ها و صنایع استان فعالیت کرده و خدماتی را که در زیرمجموعه طب کار تعریف شده است به افراد ارایه می‌کنند.

وی اظهار کرد: خدماتی همچون ، انجام معاینات دوره‌ای قبل از استخدام و برنامه‌های بیماریابی که با حضور پزشک صنایع یا از طریق شرکت‌هایی که مجوز ارایه این خدمات را از مرکز بهداشت استان دریافت کرده ‌اند انجام می شود و اجرای برنامه‌های بهداشت خانواده و آموزش بهداشت کار در کلیه کارگاه‌ های استان ارایه می‌شود.

کارشناس مسوول بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی شناسایی عوامل زیان‌آور، اندازه‌ گیری عوامل زیان‌آور و در نهایت کنترل این عوامل از طریق اقدامات فنی و مهندسی را به عنوان رئوس فعالیت‌ها در حوزه بهداشت حرفه‌ای عنوان کرد و گفت: مجموعه این اقدامات باعث می‌شود که درصد مواجهه کارگر با عوامل یاد شده کاهش یافته و تا حد ممکن کارگران کمتر در معرض عوامل زیان‌آور قرار بگیرند.

وی از کمبود نیروی بهداشت حرفه‌ای در استان خبر داد و گفت: کمبود این نیروها یکی از مشکلات ما در حوزه پوشش حداکثری خدمات بهداشت حرفه‌ای در استان است چرا که در صورت وجود نیروی کافی بهداشت حرفه‌ای در استان امکان برخورداری تمامی اصناف از این خدمات وجود خواهد داشت.

وی هزینه این خدمات را برای بخش‌های صنعتی، بالا ارزیابی کرد و افزود: با وجود اینکه این هزینه‌ها به ظاهر فشار مضاعفی بر دوش صنایع و فعالان این بخش وارد می‌کند ولی رعایت اصول بهداشت حرفه‌ای در محیط‌های صنعتی و کارگاهی زمینه کنترل و پیشگیری از عوامل زیان‌آور را در این محیط‌های کاری فراهم کرده و از آسیب‌ها و هزینه‌های سرسام آور بعدی جلوگیری می‌کند.