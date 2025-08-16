به گزارش خبرنگار مهر، ماریا ماوتی، کتایون جهانگیری، الهام آقالری، سارا طالبیان و حدیث جان بزرگی ۵ مستندساز این روزها مشغول تولید فیلم کوتاه با موضوع حمله رژیم صهیونیستی به ایران هستند.
ماریا ماوتی از نخستین روزهای حمله رژیم صهیونیستی به ایران کارش را شروع کرد، فیلم این مستندساز جوان که آثار قبلی اش از جمله «پورزال» جوایز متعددی از جشنوارههای داخلی دریافت کرده درباره کودکان بی سرپرست و تلاش بزرگترها برای حفظ سلامت آنها است.
کتایون جهانگیری یکی دیگر از بانوان مستندسازی است که آثارش اغلب در حوزه اجتماعی و محیط زیست تعریف می شود. فیلم تازه او درباره رابطه مددکاران و مددجویان در روزهای دشوار جنگ است.
سارا طالبیان فیلمساز جوانی است که در هجدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با فیلم «آبه» که فیلمی درباره وضعیت زنان در افغانستان بود، حضور داشت. او این روزها مشغول تولید مستندی درباره نوزادی است که در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
حدیث جانبزرگی که در اغلب آثارش به موضوعهای محیط زیست و زنان توجه داشته است، این بار درباره کودکانی فیلم میسازد که اطراف یک محل نظامی هستند، نگاه او این بار هم متوجه ضربه و لطمهای است که کودکان در شرایط بحران دچار آن میشوند.
الهام آقالری دیگر فیلمسازی است که این روزها تلاش میکند مستندش درباره ۱۲ روز مقاومت را به پایان برساند، فیلم او درباره زنی با موقعیت خاص است که در شرایط جنگ، اخبار را از رسانهها دنبال میکند. توجه آقالری در این فیلم به محدودیتهای زن در تعامل با جهان بیرون است، جهانی که درگیر جنگی ناخواسته شده است.
کوشش زنان برای روایت رنج و درد کودکان و زنان در جریان بحرانهای سیاسی به ویژه جنگها، معمولا به خلق آثاری انجامیده که به واسطه نمایش احساسات انسانی، تماشاگر را تحت تاثیر قرار میدهند و به سختی فراموش میشوند.
میتوان گفت این مجموعه مستند کوتاه که در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید میشود، مقاومت ۱۲ روزه را با حس و حال زنانه پیوند زده است.
