برخورد قاطع با تصرفات غیرقانونی در مناطق حفاظت ‌شده استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی محیط‌بانان شمیرانات، بیان داشت: حفظ عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تعرض به مناطق حفاظت شده یکی از مأموریت‌های اصلی ماست و اجازه نخواهیم داد هیچ گونه تصرف یا تخریب در این عرصه‌ها صورت پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت منطقه ورجین به عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند حیات وحش استان افزود: این مناطق علاوه بر ذخیره‌گاه ژنتیکی و اکولوژیک، نقش مهمی در تأمین هوای پاک و تعادل محیطی تهران دارند و بنابراین هرگونه دست اندازی، اعم از ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی یا شکار و صید، خط قرمز محیط زیست است.

عباس‌نژاد با بیان اینکه حفاظت از این عرصه‌ها صرفاً بر دوش محیط‌بانان نیست و مشارکت مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضائی می‌تواند ضامن موفقیت در این حوزه باشد، اظهار داشت: خوشبختانه با همراهی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، ابزارهای قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون هیچ گونه مسامحه‌ای اقدام می‌کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تعرض به عرصه‌های طبیعی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی اداره کل اطلاع دهند تا پیگیری فوری انجام شود.