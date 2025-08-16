به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، «اساسنامه سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را به شرح زیر برای اجرا ابلاغ کرد.

«اساسنامه سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۹۰۳ مورخ ۰۶/‌۰۶/‌۱۴۰۳‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۹۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده ۱- تعریف و ماهیت

در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، بند ششم سیاست‌های کلی علم و فناوری و راهبرد کلان نهم نقشه جامع علمی کشور که در آنها گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها، همراه با تحکیم استقلال کشور و جلوگیری از تحقق اهداف نظام سلطه بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت مورد تأکید قرار گرفته است و همچنین با استناد به بند ۳ ماده ۴ سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۰/‌۱۱/‌۱۴۰۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ «مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» در جهت یکپارچه‌سازی، افزایش هماهنگی و اثربخشی برنامه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه توسعه روابط علمی و فناورانه بین‌المللی، به «سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی جمهوری اسلامی ایران» ارتقا می‌یابد.

‌ماده ۲- اختصارات و تعاریف

معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

سازمان: سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی جمهوری اسلامی ایران

سند: سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

ستاد: ستاد موضوع بند ۲ ماده ۴ سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

کارگروه: کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی مصوب شورای عالی امنیت ملی

ماده ۳- جایگاه و شخصیت حقوقی

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت و به شیوه هیأت امنایی اداره می‌شود.

ماده ۴- محل استقرار

محل اصلی استقرار سازمان؛ شهر تهران است. علاوه بر این، سازمان می‌تواند با تصویب هیأت امنا؛ نمایندگی‌هایی را در سایر استان‌ها تأسیس نماید.

ماده ۵- اهداف

در چارچوب سند توسعه روابط علمی و فناورانه بین المللی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی سازی آن به شیوه فعال، اهداف سازمان عبارتند از:

ساماندهی روابط بین سیاست‌گذاران، مجریان و گروه‌های هدف تعاملات بین‌المللی علمی و فناورانه کشور

افزایش اثربخشی، هماهنگی و هم‌افزایی برنامه‌ها و فعالیت‌های علمی و فناورانه بین‌المللی دستگاه‌های ذی‌ربط با حوزه علم و فناوری

رفع خلاءها و چالش‌های قانونی، مدیریتی، حمایتی و نظارتی در زمینه روابط علمی و فناورانه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با رعایت الزامات نظام حقوقی کشور

تقویت و ارتقا دیپلماسی علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی معرفتی اسلام

تلاش برای جلوگیری از انحصارطلبی علمی نظام سلطه و حمایت هوشمند از سرمایه‌های انسانی و علمی کشور و جریان‌های فکری و اندیشمندان همسو

بسط و تعمیق و ارائه تصویر مطلوب از معارف و علوم اسلامی و علوم انسانی در مجامع علمی بین‌المللی با تأکید بر جهان اسلام

ماده ۶- وظایف

تدوین و به‌روزرسانی نقشه راه اجرایی‌سازی سند در تعامل و همکاری با ستاد و دستگاه‌های ذی‌ربط حوزه علم و فناوری

راهبری اجرایی سازی اقدامات ملی سند

شناسایی چالش‌های اجرایی‌سازی سند در تعامل و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط حوزه علم و فناوری بر اساس نیازسنجی و آینده‌پژوهی و پیشنهاد راهکارهای سیاستی و برنامه‌های راهبردی جدید با توجه به ظرفیت‌های موجود

تصمیم‌سازی، هماهنگی، شتاب‌بخشی، رفع موانع و حمایت از بخش‌ها و نهادهای ذی‌ربط در راستای اجرایی‌سازی سند

توسعه بازارهای صادراتی محصولات و خدمات دانش‌بنیان، خلاق و مبتنی بر فناوری در حوزه‌های اولویت‌دار بر اساس اولویت کشورهای هدف با همراهی و بهره‌برداری از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان

توسعه سازوکار جذب، اقامت و بهره‌گیری ضابطه‌مند و اثربخش از ظرفیت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان خارجی، به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، با همراهی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط

تسهیل تأمین مالی حوزه‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناوری‌محور، از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، به‌خصوص سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و استفاده از الگوهای جدید تأمین مالی

برنامه‌ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات مناسب جهت انحصارشکنی نظام سلطه در حوزه‌های علمی و فناوری

حمایت و صیانت از پژوهشگران، فناوران، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حوزه‌های علمیه و دستاوردهای معرفتی، علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین لمللی

برنامه ریزی، هدایت، جهت‌دهی، هماهنگی و هم راستاسازی فعالیت‌های کلیه دستگاه‌های دارای روابط علمی و فناورانه بین‌المللی

شناسایی نیازها، خلاءها و چالش‌های روابط علمی و فناورانه بین المللی و پیشنهاد سیاست‌ها و ضوابط، حمایت و تسهیل‌گری یا اقدام متناسب برای ارجاع حل چالش‌ها و رفع خلاءها به نهادهای قانون‌گذار

بهره‌گیری از توان و ظرفیت نمایندگی‌های خارج از کشور و هم‌افزایی در ارتباط با مأموریت‌های سازمان در خارج از کشور

توسعه هوشمند و الهام‌بخش روابط علمی و معرفتی با سایر کشورها با تأکید بر اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی کشور به‌ویژه در حوزه علوم انسانی به طور عام و علوم انسانی برگرفته از اندیشه اسلامی به طور خاص و همچنین مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران در علوم اجتماعی و هنر از طریق نظریه‌پردازی و مناظره‌های علمی نوآورانه و روش‌مند

تبصره ۱- تصویب ضوابط برای انجام وظایف محوله در موارد لازم، در چارچوب بند ۲ ماده ۴ سند صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲ - وظایف سازمان، نافی وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها نیست.

ماده ۷- ارکان

سازمان دارای ارکان زیر است:

الف: هیأت امنا

ب: رئیس

ماده ۸- ترکیب هیأت امنا

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور (رئیس)

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار او در سطح معاون یا سمت‌های هم تراز آن

وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او در سطح معاون وزیر یا سمت‌های هم تراز آن

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار او در سطح معاون وزیر یا سمت‌های همتراز آن

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام‌الاختیار او در سطح معاون وزیر یا سمت‌های هم تراز آن

رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تام‌الاختیار او در سطح معاون

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

دو نفر از اعضای کارگروه به انتخاب آن کارگروه

رئیس سازمان (دبیر)

تبصره- رؤسای سایر دستگاه‌ها، عند الاقتضاء و متناسب با موضوعات دستور با حق رأی به جلسات دعوت می‌شوند.

ماده ۹- جلسات هیأت امنا

جلسات هیأت امنای سازمان به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود. جلسات عادی، حداقل سالی دو بار و بنا به دعوت رئیس سازمان و جلسات فوق‌العاده نیز در صورت لزوم؛ بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و با تأیید رئیس هیأت امنا تشکیل خواهد شد.

تبصره- جلسات هیأت امنا (عادی و فوق‌العاده) با حضور حداقل نصف اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۱۰- وظایف هیأت امنا

بررسی و تصویب برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، اولویت‌های کلان و برنامه‌های سالانه سازمان در چارچوب اسناد بالادستی به‌ویژه سند

پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه سازمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب

تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی سازمان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

تصویب آئین‌نامه‌های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی سازمان

تصویب آئین‌نامه داخلی هیأت امنا

بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی سازمان

تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه سازمان

تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصارف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

تصویب دریافت کمک‌های مالی و امکانات اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

بررسی گزارش عملکرد سالانه سازمان که توسط رئیس سازمان ارائه می‌شود و اظهار نظر نسبت به آن

نظارت بر حسن انجام برنامه‌هایی که به آنها بودجه اختصاص یافته است

تبصره - یک کمیته دائمی زیر نظر رئیس سازمان برای پیشبرد وظایف سازمان و تهیه پیش‌نویس مصوبات هیأت امنا تشکیل می‌گردد. این کمیته متشکل از رئیس سازمان و پنج نفر به انتخاب هیأت امنا خواهد بود و آئین‌نامه و شرح وظایف آن توسط هیأت امنا تصویب می‌گردد.

ماده ۱۱- رئیس

رئیس سازمان؛ بالاترین مقام اجرایی سازمان است که به پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

تبصره ۱- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تا انتخاب رئیس سازمان می‌تواند فردی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست سازمان منصوب نماید.

تبصره ۲- پذیرش استعفا و یا عزل رئیس سازمان در اختیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور خواهد بود.

ماده ۱۲- وظایف رئیس

۱- ارائه برنامه‌های راهبردی و سالانه سازمان به هیأت امنا

۲- پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات سازمان پس از تصویب هیأت امنا به سازمان اداری و استخدامی کشور برای تأیید و طی مراحل قانونی

۳- برنامه‌ریزی امور خرد و کلان سازمان، هدایت و اداره امور و نظارت بر حسن اجرای همه فعالیت‌ها در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه

۴- صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقا، مأموریت، اخراج و… کارکنان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

۵- انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان سازمان بر اساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب سازمان و عزل آنان

۶- امضا قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی و اداری و همچنین مکاتبات سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

۷- تهیه بودجه تفصیلی سالیانه سازمان با رعایت مفاد آئین‌نامه مالی و معاملاتی و ارائه آن به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه تخصیصی به سازمان

۸- تنظیم آئین نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری، رفاهی و اجرایی سازمان و همچنین اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوطه و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

۹- ارائه گزارش عملکرد سالانه سازمان به هیأت امنا

۱۰- استیفاء منافع و حفظ حقوق سازمان در مراجع قانونی (اعم از قضائی، اجرایی، اداری و…) به نمایندگی از سازمان

۱۱- پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه برای تأیید هیأت امنا و ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب

۱۲- اجرای مصوبات هیأت امنا سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

۱۳- حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان

۱۴- ارائه گزارش‌های دوره‌ای اجرایی‌سازی سند به ستاد

تبصره- رئیس سازمان می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به هر یک از معاونان و یا مدیران سازمان تفویض نماید.

ماده ۱۳- منابع مالی

اعتبار بودجه عمومی که در ردیفی مستقل ذیل بودجه سالیانه معاونت پیش‌بینی می‌شود

درآمدهای اختصاصی سازمان

کمک‌های دریافتی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و سایر هدایا و کمک‌های دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات

تبصره ۱- کلیه پرداخت‌های دولت و سایر دستگاه‌ها به سازمان؛ کمک تلقی می‌شود و مانده آن قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.

تبصره ۲- کلیه منابع مادی و سرمایه‌های انسانی و دارایی‌های مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت به سازمان منتقل می‌شوند.

ماده ۱۴- فعالیت‌های مالی، اداری و استخدامی

سازمان بر اساس آئین‌نامه ها و مقررات اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تأیید رئیس هیأت امنا می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی، اداری، مالی، معاملاتی و استخدامی اداره می‌شود.

ماده ۱۵- تغییر یا اصلاح اساسنامه

انحلال و ادغام سازمان و هرگونه تغییر یا اصلاح در این اساسنامه؛ صرفاً با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۶- این اساسنامه مشتمل بر ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره، در جلسه ۹۰۳ مورخ ۰۶/‌۰۶/‌۱۴۰۳‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ؛ لازم‌الاجراست.